В одном из сел Коми некоторые дома могут оказаться в воде

Как рассказали в региональном центре гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 мая в селе Петрунь некоторые дома могут оказаться в воде из-за роста уровня воды в реке Уса.

Синоптики сообщают, что из-за продолжающегося роста уровня воды в верховьях реки Усы, в течении ближайших суток на реке Уса, рядом с селом Петрунь можно ожидать повышение уровня воды до 840 сантиметров. Специалисты отметили, что это неблагоприятная отметка, так как при ней могут наблюдаться подтопление жилых домов в селе Петрунь.