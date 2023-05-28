В одном из сел Коми некоторые дома могут оказаться в воде

Как рассказали в региональном центре гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 мая в селе Петрунь некоторые дома могут оказаться в воде из-за роста уровня воды в реке Уса.
Синоптики сообщают, что из-за продолжающегося роста уровня воды в верховьях реки Усы, в течении ближайших суток на реке Уса, рядом с селом Петрунь можно ожидать повышение уровня воды до 840 сантиметров. Специалисты отметили, что это неблагоприятная отметка, так как при ней могут наблюдаться подтопление жилых домов в селе Петрунь.
Региональное МЧС рекомендует следить за событиями в СМИ о паводковой ситуации, отключить электричество, газовое оборудование и потушить огонь в горящих печах. Все ценные вещи ведомство советуют перенести на чердак и верхние этажи дома. Животных следует выпустить из помещений, а собак отвязать. Из подвалов необходимо вынести все самое ценное, что может прийти в негодность после контакта с водой.
При быстром подъеме воды, жителям рекомендуют соорудить примитивные плавательные средства, а до прибытия спасателей оставаться на чердаках, деревьях, возвышенностях и крышах домов.
При возникновении ЧС необходимо позвонить по номеру “112” или на горячую линию МЧС по Коми +7(8212)29-99-99.