Сыктывкарка получила судимость за неверные сведения в анкете

Жительница столицы Коми взяла займ у микрокредитной компании указав ненастоящий ежемесячный заработок. В декабря 2021 года сыктывкарка, решила взять займ через микрокредитную компанию и указала недостоверные сведения о том, что она якобы работает в Республиканской стоматологической поликлинике медсестрой. Также она указала свою зарплату в размере 65 тысяч рублей.

Микрокредитная компания одобрила ей потребительский займ на сумму в 15 тысяч рублей сроком на месяц. Женщина получила средства на банковский счет и распорядилась ими, при этом отдавать долг она не хотела. Таким образом сыктывкарка похитила деньги и причинила ущерб компании.

Подсудимая согласилась с предъявленным обвинением и попросила суд не проводить судебное разбирательство. Это ходатайство поддержала прокуратура и потерпевшая сторона.