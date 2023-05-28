Жителю Коми назначили принудительные работы из-за гибели пешехода

Воркутинский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть человек по неосторожности.
Суд установил, что 20 октября 2022 года, житель Воркуты управляя машиной “Лада” и передвигаясь по бульвару Пищевиков, сбил пешехода который, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В следствии полученных травм человек скончался в больнице.
Водитель полностью признал свою вину. Суд учел отсутствие судимости у виновника аварии, положительные характеристики с места работы и наличие двух детей на иждивении.
Мужчине назначили наказание, в виде 2,6 лет принудительных работ с удержанием из заработка 5% ежемесячно. Также его лишили водительских прав на тот же срок.