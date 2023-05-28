В Коми столкнулись мопед и автомобиль

27 мая в Сосногорском районе произошло ДТП с участием мопеда и автомобиля. У одного из участников дорожного движения не было водительских прав.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Коми, в поселке Поляна в Сосногорском районе 27 мая в 16:10 произошла авария. Мужчина 1975 года рождения, находясь за рулем “Лады”, передвигался по улице Советской. На перекрестке Советская-Центральная водитель автомобиля не уступил дорогу и столкнулся с мопедом, за рулем которого был парень 2002 года рождения;
Молодому человеку госпитализация не потребовалась, однако у него возможен перелом голеностопного сустава. Сам парень управлял мопедом без шлема.
Как выяснилось позднее, молодого человека лишили водительского удостоверения в 2022 году, а мопед отправили на спецстоянку. Мужчина за рулем “Лады” управляет автомобилем с 1993 года.