В Коми столкнулись мопед и автомобиль

27 мая в Сосногорском районе произошло ДТП с участием мопеда и автомобиля. У одного из участников дорожного движения не было водительских прав.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Коми, в поселке Поляна в Сосногорском районе 27 мая в 16:10 произошла авария. Мужчина 1975 года рождения, находясь за рулем “Лады”, передвигался по улице Советской. На перекрестке Советская-Центральная водитель автомобиля не уступил дорогу и столкнулся с мопедом, за рулем которого был парень 2002 года рождения;