Жителю Коми запретили охотиться из-за нарушения сроков

Мужчина решил начать охотиться на день раньше разрешенного срока. За подобные действия суд запретил ему охотиться целый год.
Как сообщили в пресс-службе судов Коми, 4 мая 2023 года мужчина, который находился недалеко от деревни Бадъелск в Усть-Куломском районе. При себе он имел гладкоствольное оружие с выданным ему разрешением на добычу охотничьих ресурсов.
По срокам, мужчине было разрешено охотиться на уток и гусей с 5 по 14 мая. Однако он посетил охотничьи угодья с оружием раньше положенного времени.
Действия мужчины мировой судья Ульяновского судебного участка Усть-Куломского района квалифицировал как осуществление охоты с нарушением установленных сроков.
Суд наказал нарушителя, запретив ему вести охоту в течении одного года.