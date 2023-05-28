Жителю Коми запретили охотиться из-за нарушения сроков

Мужчина решил начать охотиться на день раньше разрешенного срока. За подобные действия суд запретил ему охотиться целый год.

Как сообщили в пресс-службе судов Коми, 4 мая 2023 года мужчина, который находился недалеко от деревни Бадъелск в Усть-Куломском районе. При себе он имел гладкоствольное оружие с выданным ему разрешением на добычу охотничьих ресурсов.