Глава Республики Коми вручил медали участникам СВО

Как сообщили в пресс-службе администрации главы региона, 26 мая состоялась торжественная церемония вручения государственный наград участникам специальной военной операции. Губернатор республики выразил благодарность бойцам за их героизм и верность долгу.

Участники церемонии награждения почтили минутой молчания память всех бойцов, которые погибли в ходе проведения СВО. Владимир Уйба подчеркнул, что сейчас самая главная задача это отстаивание независимости России.

“То, что делают ребята на передовой – это священный долг перед Родиной, своими семьями, перед самим собой. Вы можете смело смотреть в глаза своим детям, друзьям, товарищам, родителям, потому что воинский и государственный долг вы выполняете сполна. К сожалению, война не бывает без потерь. Отдавая жизнь, самое дорогое, что есть у человека, наши ребята дают возможность жить нам с вами и нашим детям”, – заявил губернатор.

