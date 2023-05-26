Жителей Коми просят оставаться дома

Синоптики прогнозируют 26 мая сильный ветер и грозы почти на территории всей Республики Коми. Как сообщают специалисты регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 20 часов вечера 26 мая до 20 часов 27 мая в Коми местами ожидается гроза, а также усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Удорский, Усть-Цилемский и Ижемский районы эта погода может обойти стороной.

Региональное МЧС просит воздержаться от туристических походов и выходов в лесные массивы и на водные объекты. Также спасатели рекомендуют отказаться от поездок и участия в массовых мероприятиях. Среди рекомендаций: меньше пребывать на улице, убрать автотранспорт из-под деревьев, а находясь на улице обходить стороной деревья, шаткие строения, линии электропередач.

Также специалисты советуют на время продолжения подобных погодных явлений выключить электроприборы, плотно закрыть окна и прибрать балконы. В случае ухудшения самочувствия стоит незамедлительно обратиться за медпомощью.