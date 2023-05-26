В одном из районов Коми нашли мертвых голубей

Как рассказала пресс-служба администрации Сыктывдинского района, 26 мая в Выльгорте обнаружили мертвых голубей.
Администрация муниципалитета сразу же обратилась к жителям, сообщив об опасной находке. Павших птиц отправили на лабораторные исследования. Жителей района просят соблюдать меры предосторожности из-за распространения птичьего гриппа.
Если жители Сыктывдинского района обнаружат где либо еще мертвых птиц, администрация попросила не трогать павшую птицу, а сразу сообщить об этом в районный ЕДДС по телефону: +7(82130)7-10-42.
Ранее, Минсельхоз Коми провел пресс-конференцию по вопросу распространения птичьего гриппа в республике. С момента появления первого случая птичьего гриппа в регионе, на 23 мая в лабораториях исследовали более 120 проб диких и домашних птиц.