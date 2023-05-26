В одном из районов Коми нашли мертвых голубей

Как рассказала пресс-служба администрации Сыктывдинского района, 26 мая в Выльгорте обнаружили мертвых голубей. Администрация муниципалитета сразу же обратилась к жителям, сообщив об опасной находке. Павших птиц отправили на лабораторные исследования. Жителей района просят соблюдать меры предосторожности из-за распространения птичьего гриппа.

Если жители Сыктывдинского района обнаружат где либо еще мертвых птиц, администрация попросила не трогать павшую птицу, а сразу сообщить об этом в районный ЕДДС по телефону: +7(82130)7-10-42.