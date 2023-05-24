Житель Коми получил судимость за незаконную добычу лося

Сыктывдинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины из поселка Краснозатонский. Охотника признали виновным за незаконную охоту с причинением особо крупного ущерба.

Суд установил, что в период с 16 по 18 октября 2020 года, мужчина вместе с друзьями охотился на лосей в лесах Сыктывкарского охотничьего хозяйства. Один из мужчин имел лицензии на добычу крупного рогатого скота, но только на территории Корткеросского района. Застрелив лося, местный житель обнаружил другого. Туши двух животных мужчины начала разделывать на месте, а после погрузили на самодельный вездеход. По пути их остановили сотрудники ГИБДД.