В Коми с рельсов сошли грузовые вагоны

Инцидент со сходом с рельсов грузовых вагонов произошел в Сосногорском районе на станции Ветлосян в ночь на 24 мая.

Транспортная прокуратура Сосногорска начала проверку об исполнении законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.