В Коми с рельсов сошли грузовые вагоны

Инцидент со сходом с рельсов грузовых вагонов произошел в Сосногорском районе на станции Ветлосян в ночь на 24 мая.
Транспортная прокуратура Сосногорска начала проверку об исполнении законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
На сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры появилась информация о том, что на путях не общего пользования, 24 мая в 01:50 с рельсов сошли два грузовых вагона. По предварительным данным, это случилось из-за маневров. Пострадавших и потери груза в происшествии нет.
Сейчас транспортная прокуратура проверяет причины произошедшего и дает оценку ответственным лицам. В необходимых случаях прокуратура примет меры реагирования.