Студенту из Коми полгода угрожали расправой вымогатели

Несколько преступников в течении полугода угрожали физической расправой студенту из Коми. Мужчины поджидали молодого человека на улице, а также высказывали ему угрозы в интернете. Двоих злоумышленников задержали правоохранители.

Ранее, в полицию Усть-Вымского района обратился 20-летний парень, который рассказал, что знакомые вымогают у него денежные средства под разными выдуманными предлогами. Правоохранители выяснили, что этими злоумышленниками оказались ранее судимые три местных жителя.