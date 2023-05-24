Студенту из Коми полгода угрожали расправой вымогатели

Несколько преступников в течении полугода угрожали физической расправой студенту из Коми. Мужчины поджидали молодого человека на улице, а также высказывали ему угрозы в интернете. Двоих злоумышленников задержали правоохранители.
Ранее, в полицию Усть-Вымского района обратился 20-летний парень, который рассказал, что знакомые вымогают у него денежные средства под разными выдуманными предлогами. Правоохранители выяснили, что этими злоумышленниками оказались ранее судимые три местных жителя.
Жители Коми, 2001, 1991 и 1988 годов рождения, получив информацию о том, что у студента на счету есть крупная сумма денег, в течении продолжительного времени требовали с него 150 тысяч рублей с помощью угроз применения насилия. В течении полугода, молодой человек опасаясь за собственную жизнь перевел им 20 тысяч рублей.
В мае 2023 года, злоумышленники пересеклись на улице со студентом и избили его, после чего последний написал заявление в полицию.
Стражи правопорядка задержали подозреваемых в вымогательстве с применением насилия. Дома у них оперативники обнаружили биту, катану и мобильные телефоны. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело, двоих взяли под стражу, а одного оставили под подпиской о невыезде.