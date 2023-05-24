В Коми школьник пронес на экзамен телефон

24 мая во всей России началась сдача государственного экзамена. В первый же экзаменационный день, школьника удалили с теста, так как он пронес запрещенный предмет.

Сегодня, 24 мая, состоялся координационный совет по подготовке к экзаменам. Министр образования и науки Коми Наталья Якимова рассказала, как с испытанием справляются девятиклассники. Всего на сдачу экзамена допустили 9537 выпускников. В форме основного госэкзамена сдадут разные предметы 9182 человека, в форме выпускного – 350.