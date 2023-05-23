В коллекторе в одном из поселков Коми обнаружили тела двух человек

Как пишет “Комиинформ”, первая информация о трагедии, которая произошла в поселке Путеец начала появляться 23 мая в районе 17 часов вечера. Погибшие мужчина и женщина оказались сотрудниками местной организации.

Как сообщили в прокуратуре Коми, печорская межрайонная прокуратура начала проверку после инцидента на канализационных сетях в печорском поселке Путеец.