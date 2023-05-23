В коллекторе в одном из поселков Коми обнаружили тела двух человек

Как пишет “Комиинформ”, первая информация о трагедии, которая произошла в поселке Путеец начала появляться 23 мая в районе 17 часов вечера. Погибшие мужчина и женщина оказались сотрудниками местной организации.
Как сообщили в прокуратуре Коми, печорская межрайонная прокуратура начала проверку после инцидента на канализационных сетях в печорском поселке Путеец.
Выяснилось, что 23 мая, во время осуществления работ в канализационном колодце пострадали рабочие бригады. На место происшествия также выехал печорский межрайонный прокурор Василий Юхнин, который должен координировать работу спасателей и правоохранителей.
Прокуратура также организовала проверку в рамках которой они оценят исполнение закона об охране труда и техники безопасности в местной компании.