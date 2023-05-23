Житель Коми "развел" своего знакомого на 750 тысяч рублей

41-летнего жителя Сыктывдинского района приговорили к условному наказанию за мошенничество. Сообщает “Комиинформ”. Выяснилось, что мужчина 21 января 2020 года получил от знакомого 500 тысяч рублей на якобы открытие собственного дела. С украденными деньгами житель Коми уехал в Краснодар на ПМЖ. После чего еще раз получил от наивного знакомого 250 тысяч рублей на “развитие бизнеса”.

Доверчивый инвестор много раз пытался узнать, когда общий бизнес начнет приносить доходы. Но 41-летний житель Сыктывдинского района постоянно находил различные отговорки. Также мужчина приглашал своего наивного инвестора в Нижний Новогород для встречи с некими бизнес-партнерами, однако сам туда не пришел.

Уголовное дело в отношении мужчины возбудили осенью 2021 года. В ходе судебных разбирательств, обвиняемый частично выплатил причиненный ущерб своему знакомому.