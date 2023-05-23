Судебные приставы Коми взыскали в 2023 году более 230 миллионов рублей в пользу детей

Как рассказали в пресс-службе ФССП по Коми, с января по апрель 2023 года на исполнении у приставов находилось 12,1 тысяч исполнительных производств по взысканию алиментов. При этом в 3121 случаях возбудили исполнительное производство. Завершить приставам удалось 3610 исполнительных производств.

К 1 мая 2023 года около 800 должников объявлены в розыск, в отношении 290 должников проводят мероприятия для привлечения к административной ответственности, а против более 170 должников уже возбуждены административные дела.