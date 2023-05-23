В Коми женщина умерла из-за непотушенной сигареты

В Вуктыле осудили мужчину за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми. Как известно, в ночь с 3 на 4 декабря 2022 года мужчина выкуривал сигарету в коридоре жилого дома. После чего он бросил еще тлеющий окурок в подсобное помещение. В итоге случился пожар, вследствие чего умерла женщина, которая отравилась окисью углерода.

Как выяснило следствие, житель Вуктыла не предвидел такой опасной ситуации и признал свою вину в содеянном полностью. Мужчина возместил сыну погибшей женщины за причиненный моральный ущерб 200 тысяч рублей. Пострадавший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела за примирение сторон, но суд отклонил его.