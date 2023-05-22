Юноша из Коми попал за "решетку" за кражу 185 тысяч рублей у своей сестры

Как рассказали в пресс-службе судов по Коми, юный житель Ижмы 3 декабря 2022 года украл с банковской карты своей родной сестры почти 185 тысяч рублей. Парень переводил средства на свою карту.

На следующий день он поехал из Ижмы в Сыктывкар и на украденные деньги купил себе мобильный телефон, автомобиль “ВАЗ” и одежду. Тратить деньги юноша не переставал вплоть до блокировки кредитной карты хозяйки.