Сотрудники ГИБДД задержали по Коми 38 пьяных водитель за выходные

Как рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел по Коми, сотрудники Госавтоинспеции за прошлую неделю отстранили от управления авто 76 водителей, которые были в состоянии алкогольного опьянения, либо отказались проходить медосвидетельствование.

При этом в отношении 10 жителей Коми возбудили уголовное дело за повторное управление транспортным средством, находясь за рулем в нетрезвом состоянии.