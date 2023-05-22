Сотрудники ГИБДД задержали по Коми 38 пьяных водитель за выходные

Как рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел по Коми, сотрудники Госавтоинспеции за прошлую неделю отстранили от управления авто 76 водителей, которые были в состоянии алкогольного опьянения, либо отказались проходить медосвидетельствование.
При этом в отношении 10 жителей Коми возбудили уголовное дело за повторное управление транспортным средством, находясь за рулем в нетрезвом состоянии.
А например за прошедшие выходные, правоохранители смогли обнаружить и отстранить от вождения 38 водителей. Они также могли быть пьяными, либо просто отказались проходить медицинское освидетельствование.
По данным МВД больше всего нетрезвых водителей смогли найти в Сыктывкаре, Усинске и Ухте.