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Сотрудники ГИБДД задержали по Коми 38 пьяных водитель за выходные

Сотрудники ГИБДД задержали по Коми 38 пьяных водитель за выходныеФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Как рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел по Коми, сотрудники Госавтоинспеции за прошлую неделю отстранили от управления авто 76 водителей, которые были в состоянии алкогольного опьянения, либо отказались проходить медосвидетельствование.

При этом в отношении 10 жителей Коми возбудили уголовное дело за повторное управление транспортным средством, находясь за рулем в нетрезвом состоянии.

А например за прошедшие выходные, правоохранители смогли обнаружить и отстранить от вождения 38 водителей. Они также могли быть пьяными, либо просто отказались проходить медицинское освидетельствование.
По данным МВД больше всего нетрезвых водителей смогли найти в Сыктывкаре, Усинске и Ухте.
 

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