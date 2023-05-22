В Коми ребенок обыграл взрослых игроков в бильярдном спорте

Как сообщили в региональном Минспорте, 21 мая подвели итоги чемпионата республики по бильярдному спорту среди женщин и мужчин.

Главный судья соревнований Максим Шебанов среди всех игроков особо выделил 10-летнюю Анастасию Потехину, которая смогла обойти старших участниц и стать лидером в чемпионате. Также организаторы отметили, что участников в соревновании приняло достаточно, для того чтобы игра прошла активно, а сами спортсмены показали отличную игру.