Житель Коми покусал полицейского и получил за это штраф

Городской суд в Ухте рассмотрел уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины. Его признали виновным в применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти.

Суд выяснил, что в марте 2023 года стражи порядка задержали пьяного ухтинца в общественном месте, после чего доставили его в дежурную часть. Уже находясь в камере для задержанных, выпивший мужчина начал громко кричать, стучать по решетке и не реагировать на замечания полицейских. Для пресечения подобного поведения сотрудники правоохранительных органов зашли внутрь. В этот момент мужчина схватился за руку полицейского и укусил ее, после – укусил еще и ногу.