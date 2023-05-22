Житель Коми покусал полицейского и получил за это штраф

Ухтинец, находясь в состоянии алкогольного опьянения стал вести себя агрессивно, укусил сотрудника правоохранительных органов и заработал судимость.
Городской суд в Ухте рассмотрел уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины. Его признали виновным в применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти.
Суд выяснил, что в марте 2023 года стражи порядка задержали пьяного ухтинца в общественном месте, после чего доставили его в дежурную часть. Уже находясь в камере для задержанных, выпивший мужчина начал громко кричать, стучать по решетке и не реагировать на замечания полицейских. Для пресечения подобного поведения сотрудники правоохранительных органов зашли внутрь. В этот момент мужчина схватился за руку полицейского и укусил ее, после – укусил еще и ногу.
Уже на судебном заседании житель Ухты полностью признал свою виню. С учетом принесенных извинений сотруднику полиции и материального положения фигуранта уголовного дела, суд приговорил ухтинца к штрафу в размере 15 тысяч рублей.