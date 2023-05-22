Фотограф из Сыктывкара снимал день рождения звезды шоу "Дом-2"

13 мая известная певица, телеведущая и бывшая участница проекта “Дом-2” Нелли Ермолаева отметила свой 37-й день рождения. К празднованию звезда организовала банкет, куда помимо гостей пригласили фотографа и видеооператора из Сыктывкара.

Сыктывкарский фотограф Артем Мамонов и видеооператор Сергей Прокофьев запечатлели праздник телеведущей. Сам Артем на своей страничке в соцсети рассказал, что в банкетном зале, в котором проходил день рождения, все гости погружались в атмосферу театрального представления. Фотограф согласился поделиться с порталом “Про Город” историей о том, как ему удалось получить этот заказ.

“Это мой не первый заказ такого рода. Я уже снимал Киркорова, Пескова, “Иванушек”. Помогает мне в этом немного наглость и обаяние. И конечно мне помогла премия, по итогам которой я теперь вхожу в список 20 лучших фотографов”, – рассказывает Артем.

На день рождения Нелли Ермолаевой фотографа из Сыктывкара пригласила известная в московских кругах организатор мероприятий Олеся Гордеева. На готовый обработанный фотоотчет дали семь дней. Оператор из Сыктывкара Сергей Прокофьев параллельно снимал отчетное видео по событию.

Артем отмечает, что звезды нормальные и обычные люди, которые привыкли к вспышкам. С некоторыми гостями у фотографа даже получилось немного пообщаться.