Сыктывкарская студентка смогла через суд вернуть себе тройную плату за обучение

Исходя из материалов дела на сайте Сыктывкарского городского суда, сыктывкарка решила получить высшее обучение в университете “Синергия” и заключила с ним договор. Однако в дальнейшем образовательные услуги перестали оказываться.
Стоимость одного семестра обучения по очной форме для студентки из столицы Коми составляла 125 тысяч рублей. Девушка решила заплатить за два семестра, из-за чего она получила скидку и итоговая сумма составила 225 тысяч рублей. Но образовательный процесс прекратился после первого семестра.
Позднее, студентка решила вернуть свои деньги за второй семестр, но университет не стал добровольно возвращать сумму сыктывкарке. После этого она обратилась в суд с требованием взыскать с учебного заведения половину уплаченной суммы, неустойку, а также компенсировать моральный вред и штраф.
“Синергия” попросила суд отложить рассмотрения дела в надежде на заключение мирового соглашения с заявителем, однако девушка заявила, что для нее подобные условия не приемлемы.
Суд принял решение в пользу сыктывкарки и взыскал с “Синергии” в пользу бывшей студентки средства обучения за второй семестр в размере 112 тысяч рублей, такую же сумму в качестве пени за каждый день, компенсацию в 5 тысяч рублей и штраф в 115 тысяч рублей.
Так, сыктывкарка смогла взыскать с негосударственного частного учреждения высшего образования 345 тысяч рублей.