Сыктывкарская студентка смогла через суд вернуть себе тройную плату за обучение

Исходя из материалов дела на сайте Сыктывкарского городского суда, сыктывкарка решила получить высшее обучение в университете “Синергия” и заключила с ним договор. Однако в дальнейшем образовательные услуги перестали оказываться.

Стоимость одного семестра обучения по очной форме для студентки из столицы Коми составляла 125 тысяч рублей. Девушка решила заплатить за два семестра, из-за чего она получила скидку и итоговая сумма составила 225 тысяч рублей. Но образовательный процесс прекратился после первого семестра.