В Коми началась посадка капусты

Как рассказали в Минсельхозе Коми, в регионе началась посевная кампания. Среди лидеров по яровому севу Прилузский и Корткеросский районы, а также Сыктывкар.

Сельскохозяйственники на сегодня вспахали уже 2039 гектаров. Также аграрии занялись боронованием многолетних трав на площади в 2002 гектара. Удобрения расположись на площади в 1879 гектаров, а многолетних трав посеяно на 262 гектарах. Тем временем, “Пригородный” занялась посадкой капусты.