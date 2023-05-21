В Коми началась посадка капусты

Как рассказали в Минсельхозе Коми, в регионе началась посевная кампания. Среди лидеров по яровому севу Прилузский и Корткеросский районы, а также Сыктывкар.
Сельскохозяйственники на сегодня вспахали уже 2039 гектаров. Также аграрии занялись боронованием многолетних трав на площади в 2002 гектара. Удобрения расположись на площади в 1879 гектаров, а многолетних трав посеяно на 262 гектарах. Тем временем, “Пригородный” занялась посадкой капусты.
В планах на весенние полевые работы яровой сев будет осуществлен на 8,1 тысячах гектаров, что гораздо больше чем в прошлом году. Картофель будет расположен на увеличенной площади. Его размер станет больше на 100 гектаров и достигнет 4 тысяч квадратных метров. Овощи будут высажены на площади в 0,03 гектара.
Региональные организации занимающиеся сельским хозяйством на 80% запасены семенами. А обеспечение минеральными удобрениями достигает 90%. Лаборатория республиканского Россельхозцентра проверяет все семи на посевные качества.