В Сыктывкаре признали непригодными для проживания три дома

В столице Коми признали непригодными для проживания три частных дома. Соответствующий документ подписал градоначальник Сыктывкара Владимир Голдин. Непригодными для проживания признали дома по адресам улица Парижской коммуны, дом №1, квартира 1, также здание на улице Урожайная, 18, и постройку на улице Почтовый проезд, 9, квартира 2.

Жильцы этих домов могут переехать в помещения маневренного фонда, которые предназначены для временного проживания.