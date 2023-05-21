В Сыктывкаре признали непригодными для проживания три дома

В столице Коми признали непригодными для проживания три частных дома. Соответствующий документ подписал градоначальник Сыктывкара Владимир Голдин.
Непригодными для проживания признали дома по адресам улица Парижской коммуны, дом №1, квартира 1, также здание на улице Урожайная, 18, и постройку на улице Почтовый проезд, 9, квартира 2.
Жильцы этих домов могут переехать в помещения маневренного фонда, которые предназначены для временного проживания.
Напомним, в Сыктывкаре планируют снести девяностолетний дом. Здание было построено в 30-х годах ХХ века. Оно расположено по улице Южной. Дом признали аварийным еще в 2016 году. Снести его могут в 2023 году. Всех жильцов переселят в маневренный фонд.