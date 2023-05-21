У жителей Коми росгвардейцы изъяли 12 охотничьих ружей

У жителей Коми росгвардейцы изъяли 12 единиц оружия. Сообщает пресс-служба Росгвардии по Коми. Сотрудники Росгвардии за прошедшую неделю смогли выявить шесть нарушений в области оборота огнестрельного оружия. В итоге, они изъяли 12 охотничьих ружей.

Известно, что большинство нарушений связаны с просроченными разрешительными документами. Сотрудники спецслужб составили административный протокол на сотрудников частных охранных компаний за некачественное оказание услуг.

Также в центре лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии напомнили жителям Коми, что подавать заявление на продление разрешения на огнестрельное оружие необходимо за месяц до истечения срока документа.