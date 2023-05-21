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У жителей Коми росгвардейцы изъяли 12 охотничьих ружей

У жителей Коми росгвардейцы изъяли 12 охотничьих ружей Фото "Про Город Сыктывкар"

У жителей Коми росгвардейцы изъяли 12 единиц оружия. Сообщает пресс-служба Росгвардии по Коми. 

Сотрудники Росгвардии за прошедшую неделю смогли выявить шесть нарушений в области оборота огнестрельного оружия. В итоге, они изъяли 12 охотничьих ружей. 

Известно, что большинство нарушений связаны с просроченными разрешительными документами. Сотрудники спецслужб составили административный протокол на сотрудников частных охранных компаний за некачественное оказание услуг. 

Также в центре лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии напомнили жителям Коми, что подавать заявление на продление разрешения на огнестрельное оружие необходимо за месяц до истечения срока документа. 

За подобное нарушение будет предусмотрена административная ответственность. 

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