В Коми байкер пострадал из-за водителя “Лады”

В Прилузском районе, из-за неуступчивости водителя “Лады” серьезно пострадал мотоциклист. При этом пострадавшему не потребовалась госпитализация.

Как рассказали в ГИБДД по Республике Коми, 20 мая в районе 10 часов утра в селе Летка произошло ДТП. 62-летний водитель за рулем автомобиля “Лада” ехал по второстепенной дороге на улице Пионерская со стороны улицы Комсомольской. Во время поворота налево на главную дорогу, мужчина не уступил встречному водителю мотоцикла, которые ехал по улице Совхозной, после чего транспортные средства столкнулись.