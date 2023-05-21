В Сыктывкаре ищут подрядчиков для ремонта одного из центральных тротуаров города

На портале Госзакупок появился аукцион по поиску нового подрядчика для ремонта пешеходный зоны около государственной аптеки №1 в столице Коми.

Ремонтные работы должны пройти на улице Ленина от Стефановской площади до перекрестка Бабушкина-Ленина. Первая цена на ремонт установлена на отметке в 9,1 миллиона рублей. Прием заявок для осуществления работ продлится до 26 мая этого года, а итоги подведут уже 29 мая. Заказчиком этого ремонта является муниципальное предприятие “Дорожное хозяйство”.