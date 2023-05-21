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В Сыктывкаре ищут подрядчиков для ремонта одного из центральных тротуаров города

В Сыктывкаре ищут подрядчиков для ремонта одного из центральных тротуаров городаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

На портале Госзакупок появился аукцион по поиску нового подрядчика для ремонта пешеходный зоны около государственной аптеки №1 в столице Коми. 

Ремонтные работы должны пройти на улице Ленина от Стефановской площади до перекрестка Бабушкина-Ленина. Первая цена на ремонт установлена на отметке в 9,1 миллиона рублей. Прием заявок для осуществления работ продлится до 26 мая этого года, а итоги подведут уже 29 мая. Заказчиком этого ремонта является муниципальное предприятие “Дорожное хозяйство”.

Как сообщено в документации, сроки исполнения ремонтных работ устанавливаются с даты подписания договора. Завершение работы будет проходить в два этапа: строительные работы не позднее 18 августа, а подготовка и сдача объекта – 1 сентября 2023 года.
 

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