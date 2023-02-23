В Сыктывкаре за день произошло два ДТП

В Сыктывкаре за день случилось две аварии, в которых пострадали люди.

Первое ДТП произошло 22 февраля около 12: 14 часов дня на улице Пермская. Автобус НеФАз ехал так, что одна пассажирка 1981 года рождения упала в салоне. У женщины медики диагностировали ушиб плеча. Стаж водителя был с 2005 года.