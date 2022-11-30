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Жителей Коми возмутила срубленная елка около аллеи памяти участникам ВОВ

Жителей Коми возмутила срубленная елка около аллеи памяти участникам ВОВ

29 ноября жители села Черныш Прилузского района пожаловались, что на территории аллеи, посвященной солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне, спилили елку. По словам местных, дерево увезли и установили в селе Объячево к Новому году. Теперь жители села Черныш возмущаются в социальных сетях.

Ранее в соцсети “ВКонтакте” в паблике “Злой житель с. Объячево” появился пост местной жительницы о том, что в селе Черныш Прилузского района местные власти спилили ель для ее последующего размещения в центре села Объячево. Жителей села возмутил тот факт, что дерево спилили прямо с аллеи памяти воинам Великой Отечественной войны.

“Лучше бы с борщевиком так оперативно справлялась летом администрация”, – пишет возмущенная жительница.

“Виновные должны быть наказаны! Загубить такую красоту!!! Как только рука поднялась”? – возмущается еще один житель села.

“Про Город Сыктывкар” пообщался с одной из жительниц Прилузского района, которая утверждает, что ель уже сейчас стоит в районном центре.

“В селе Черныш на аллее около памятника росла очень красивая елка, она радовала жителей села своей красотой и никому не мешала. 29 ноября приехали и срубили нашу пышную красавицу, не спросив у жителей села. Кому она помешала?! Жители присутствовали на месте и возмущались, но никто их не слушал”, – делится женщина.

Также она добавила, что елку укоротили, а ветки распотрошили пока везли и устанавливали. Сейчас, с ее слов, дерево находится возле администрации села Объячево. 

“По верхушке видно, что одна и та же ель”, – подытожила местная жительница.

Комментариев от администрации Прилузского района и села Объячево получить не удалось.
 

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