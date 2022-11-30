Жителей Коми возмутила срубленная елка около аллеи памяти участникам ВОВ

29 ноября жители села Черныш Прилузского района пожаловались, что на территории аллеи, посвященной солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне, спилили елку. По словам местных, дерево увезли и установили в селе Объячево к Новому году. Теперь жители села Черныш возмущаются в социальных сетях.

Ранее в соцсети “ВКонтакте” в паблике “Злой житель с. Объячево” появился пост местной жительницы о том, что в селе Черныш Прилузского района местные власти спилили ель для ее последующего размещения в центре села Объячево. Жителей села возмутил тот факт, что дерево спилили прямо с аллеи памяти воинам Великой Отечественной войны.

“Лучше бы с борщевиком так оперативно справлялась летом администрация”, – пишет возмущенная жительница.