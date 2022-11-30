Жителей Коми возмутила срубленная елка около аллеи памяти участникам ВОВ

29 ноября жители села Черныш Прилузского района пожаловались, что на территории аллеи, посвященной солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне, спилили елку. По словам местных, дерево увезли и установили в селе Объячево к Новому году. Теперь жители села Черныш возмущаются в социальных сетях.
Ранее в соцсети “ВКонтакте” в паблике “Злой житель с. Объячево” появился пост местной жительницы о том, что в селе Черныш Прилузского района местные власти спилили ель для ее последующего размещения в центре села Объячево. Жителей села возмутил тот факт, что дерево спилили прямо с аллеи памяти воинам Великой Отечественной войны.
“Лучше бы с борщевиком так оперативно справлялась летом администрация”, – пишет возмущенная жительница.
“Виновные должны быть наказаны! Загубить такую красоту!!! Как только рука поднялась”? – возмущается еще один житель села.
“Про Город Сыктывкар” пообщался с одной из жительниц Прилузского района, которая утверждает, что ель уже сейчас стоит в районном центре.
“В селе Черныш на аллее около памятника росла очень красивая елка, она радовала жителей села своей красотой и никому не мешала. 29 ноября приехали и срубили нашу пышную красавицу, не спросив у жителей села. Кому она помешала?! Жители присутствовали на месте и возмущались, но никто их не слушал”, – делится женщина.
Также она добавила, что елку укоротили, а ветки распотрошили пока везли и устанавливали. Сейчас, с ее слов, дерево находится возле администрации села Объячево.
“По верхушке видно, что одна и та же ель”, – подытожила местная жительница.
Комментариев от администрации Прилузского района и села Объячево получить не удалось.