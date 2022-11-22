Исследователи Коми зафиксировали место обитания растений, чувствительных к загрязнению

В СГУ им. Питирима Сорокина продолжается работа с материалом, собранным в ходе экспедиций в Национальный парк "Койгородский"

Сразу две поездки в Национальный парк федерального значения "Койгородский" в этом году совершили магистранты и бакалавры кафедры экологии и природопользования Института естественных наук Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина. Экспедиции стали частью Молодежного научного проекта "Наука молодых – устойчивое развитие Республики Коми", который реализуется на базе университета.

Национальный парк 12 студентов и преподаватели посетили сначала в июне, а затем в сентябре. Эта точка на карте республики была выбрана неслучайно: национальный парк "Койгородский" является одним из немногих мест, которые обошла хозяйственная деятельность человека. Здесь сохранились крупные массивы старовозрастных таежных лесов. В этих условиях учащиеся провели цикл работ, посвященных изучению биологического разнообразия и оценке экологической ситуации в южной части Республики Коми.

— Ребята брали пробы почв, воды, исследовали состояние воздуха и растительности. Провели инвентаризацию сосудистых растений, мхов, лишайников. Анализ показал высокое биологическое разнообразие на территории заповедной зоны. В границах нацпарка удалось обнаружить много редких видов растений, чувствительных к загрязнению. Можно говорить, что воздух в национальном перке очень чистый, — рассказал куратор экспедиций, и.о. директора Института естественных наук, доцент кафедры экологии и природопользования Сергей Плюснин.

Обе экспедиции проводились в окрестностях кордона "Федоровка" на северной окраине нацпарка. Студентам удалось выполнить геоботанические описания ельников, собрать образцы местных компактно произрастающих лишайников и типичных видов травяно-кустарничкового яруса растительности

юга средней тайги, произрастающих на берегах рек и заболоченной местности.