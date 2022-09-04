Врач рассказала о пользе самого популярного осеннего овоща

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава Московской области Светлана Малиновская рассказала, чем полезны кабачки.
"Кабачок может служить основой для множества низкокалорийных блюд. Так что его можно и нужно включать в свой рацион тем, кто стремится снизить вес", — говорит эксперт.
С помощью кабачков худеющие могут удачно разнообразить свой рацион, ведь спектр блюд, которые из них готовят, впечатляет. Это супы, запеканки, икра, салаты и даже смузи. При этом овощ содержит большое количество микроэлементов: витамины группы В, аскорбиновую и никотиновую кислоту, витамины A и E, железо, магний, цинк, калий и другие полезные элементы, говорится на сайте Минздрава.
"Кстати, регулярное употребление блюд из кабачков способно улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Внушительное количество магния и калия делает овощ отличным продуктом для профилактики развития кардиологических заболеваний", — поясняет врач.
Также благодаря высокому содержанию калия кабачки помогают выводить из тела лишнюю жидкость, при этом не происходит вымывания важных микроэлементов. Поэтому людям, которые страдают отеками, полезно включать гарниры из этого овоща в ежедневное меню.
"Употребление блюд из кабачка улучшит пищеварение, ведь они содержит большое количество клетчатки. А сок из свежего овоща чрезвычайно полезен для печени и поджелудочной железы", — говорит специалист.
Регулярное употребление кабачков помогает избавиться от целлюлита и дряблости кожи.
"Все дело в мощном антиоксиданте токофероле. Это вещество ускоряет обновление клеток и замедляет процессы старения, приводит ткани в тонус и защищает их от вредного воздействия солнечных лучей", — заключает Светлана Малиновская.