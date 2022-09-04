Врач рассказала о пользе самого популярного осеннего овоща

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава Московской области Светлана Малиновская рассказала, чем полезны кабачки.

"Кабачок может служить основой для множества низкокалорийных блюд. Так что его можно и нужно включать в свой рацион тем, кто стремится снизить вес", — говорит эксперт.

С помощью кабачков худеющие могут удачно разнообразить свой рацион, ведь спектр блюд, которые из них готовят, впечатляет. Это супы, запеканки, икра, салаты и даже смузи. При этом овощ содержит большое количество микроэлементов: витамины группы В, аскорбиновую и никотиновую кислоту, витамины A и E, железо, магний, цинк, калий и другие полезные элементы, говорится на сайте Минздрава.