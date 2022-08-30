Не стало народного поэта Коми Виктора Напалкова

Лауреат премии Правительства Коми в области литературы им. И.Куратова за роман "Утка туй", почетный гражданин Усть-Куломского района, почетный ветеран Сыктывкара умер в возрасте 84 лет, ередает "Комиинформ" .

Ушел из жизни народный поэт, член Союза журналистов СССР, заслуженный работник Республики Коми Виктор Напалков. Об этом сообщили в группе Союза писателей РК 30 августа.

Виктор Егорович Напалков родился 29 июня 1938 года в д. Жежим Усть-Куломского района Коми АССР. Закончил десять классов Усть-Куломской средней школы, Ухтинский лесотехнический техникум. Заочно учился во Всесоюзном юридическом институте. 35 лет проработал в коми журналистике: ответственным секретарём районных газет, редактором радио и телевидения, ответственным секретарём журналов "Би кинь" и "Войвыв кодзув".

Первое стихотворение было опубликовано в Усть-Куломской районной газете в 1956 году. Первая повесть "Козьнав мортлы муслун" (Подари любовь человеку) появилась в журнале "Войвыв кодзув" в 1974 году. Затем на страницах журнала были напечатаны повести "Олöны-вылöны" (Жили-были), "Томъяс" (Молодые), "Кöсъя тöдмасьны" (Хочу познакомиться), "Лун бöрся лун" (День за днем), "Ме тэнö радейта" (Я люблю тебя), "Кöин" да Вероника" (Вероника и "Волк"), "Вотöса август" (Щедрый август), романы "Эзысь перна" (Серебряный крестик), "Утка туй" (Млечный путь) и другие.

Виктором Напалковым переведены на коми язык стихотворения С. Есенина, С. Панько, А. Канева, И. Кузнецова, финно-угорских авторов. Являлся членом Союза писателей России с 1991 года.

Виктор Егорович активно участвовал в общественной жизни республики. В деревне Жежим Усть-Куломского района открыл библиотеку-музей, которая насчитывает около 3 тысяч экземпляром книг коми и русских авторов. В 2018 году ему присвоено почётное звание "Народный поэт Республики Коми".