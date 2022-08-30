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Не стало народного поэта Коми Виктора Напалкова

Не стало народного поэта Коми Виктора НапалковаФото Сергея Рубана

Ушел из жизни народный поэт, член Союза журналистов СССР, заслуженный работник Республики Коми Виктор Напалков. Об этом сообщили в группе Союза писателей РК 30 августа. 

Лауреат премии Правительства Коми в области литературы им. И.Куратова за роман "Утка туй", почетный гражданин Усть-Куломского района, почетный ветеран Сыктывкара умер в возрасте 84 лет, ередает "Комиинформ".

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Виктор Егорович Напалков родился 29 июня 1938 года в д. Жежим Усть-Куломского района Коми АССР. Закончил десять классов Усть-Куломской средней школы, Ухтинский лесотехнический техникум. Заочно учился во Всесоюзном юридическом институте. 35 лет проработал в коми журналистике: ответственным секретарём районных газет, редактором радио и телевидения, ответственным секретарём журналов "Би кинь" и "Войвыв кодзув".

Первое стихотворение было опубликовано в Усть-Куломской районной газете в 1956 году. Первая повесть "Козьнав мортлы муслун" (Подари любовь человеку) появилась в журнале "Войвыв кодзув" в 1974 году. Затем на страницах журнала были напечатаны повести "Олöны-вылöны" (Жили-были), "Томъяс" (Молодые), "Кöсъя тöдмасьны" (Хочу познакомиться), "Лун бöрся лун" (День за днем), "Ме тэнö радейта" (Я люблю тебя), "Кöин" да Вероника" (Вероника и "Волк"), "Вотöса август" (Щедрый август), романы "Эзысь перна" (Серебряный крестик), "Утка туй" (Млечный путь) и другие.

Виктором Напалковым переведены на коми язык стихотворения С. Есенина, С. Панько, А. Канева, И. Кузнецова, финно-угорских авторов. Являлся членом Союза писателей России с 1991 года.

Виктор Егорович активно участвовал в общественной жизни республики. В деревне Жежим Усть-Куломского района открыл библиотеку-музей, которая насчитывает около 3 тысяч экземпляром книг коми и русских авторов. В 2018 году ему присвоено почётное звание "Народный поэт Республики Коми".

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