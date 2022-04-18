"Хочу жить ради дочери!": сыктывкарка собирает деньги на дорогое лекарство от рака

Сыктывкарка Ольга Козлова с 2016 года борется со страшной болезнью – метастатической карциномой почечной лоханки. Сначала врачи лечили девушку от артрита, но безуспешно. И только в Израиле Ольга получила диагноз, который объяснил ее стремительно ухудшающееся состояние – рак.
Сыктывкарка прошла через все возможное лечение: лучевая терапия, вертебропластика позвонка L2L3 (укрепление. – прим.ред), экспериментальное лечение дендритными клетками. Кроме этого Ольга постоянно получает химиотерапию, которая уже действует лишь отчасти.
Однако в конце 2021 года у девушки появилась надежда – препарат под названием Padcev. Первый курс девушка смогла приобрести благодаря участию в шоу “Секретный миллионер” на телеканале “Пятница”. Главный герой проекта Вячеслав Шарк подарил девушке недостающую для покупки препарата сумму.
По условиям шоу “Секретный миллионер” Вячеслав отправился в Сыктывкар, где ему нельзя было говорить о своем статусе. На протяжении нескольких дней он знакомился с нуждающимися жителями Сыктывкара, чтобы узнать о них больше и понять, как и кому он сможет помочь.
В конце программы Вячеслав сделал несколько подарков жителям города. Самый дорогой подарок миллионер сделал Ольге Козловой – молодой женщине, которая борется с опухолью. Вячеслав подарил Ольге недостающие 3,7 млн рублей на лечение.
Благодаря этой помощи девушка смогла купить первый курс Padcev. Лекарство сыктывкарка получала с 3 по 17 января 2022 года и за это короткое время ее состояние значительно улучшилось.
“У меня появился аппетит, стала появляться мышечная масса. Результаты анализа крови стали значительно лучше. И главное – появились силы”, – поделилась Ольга.
Второй курс сыктывкарка должна была начать 3 февраля 2022 года, но собрать нужную сумму для покупки препарата все еще не удалось.
“Сбор идет тяжело, им некому заниматься. Ранее в течение пяти лет борьбы я все делала сама. Вела группу, искала врачей, летала к ним на консультации, пробовала в институтах онкологии России новейшие методики, которые еще не прошли исследования”, – призналась Ольга.
Однако сейчас сыктывкарка уже не может так активно искать помощи: все ее силы уходят на борьбу за жизнь и попытку дать дочери все, что возможно.
“Мы сейчас живем на даче родителей в поселке Лемью, квартиру мы продали и потратили деньги на обслуживание и лечение в первый год болезни. Сейчас я чувствую себя неважно, каждый день принимаю таблетированную химию Афинатор. Метостазы растут, и воспаление в организме тоже СОЭ 84. И еще у меня температура 37,7 с ознобом. Поэтому приходится половинками есть парацетамол. Еще к моей болезни добавился хронический тромбоз обеих ног и поэтому я лежу, хожу мало сильно отекают ноги”, – рассказала горожанка.
У Ольги есть супруг и девятилетняя дочь – именно она стала для сыктывкарки главной причиной, чтобы бороться.
“Я очень хочу жить, потому что вижу, как я ей нужна. Я заболела, когда ей было четыре. Да, я смогла сама отвести ее впервые в школу, но сейчас я понимаю, что теперь нужна ей еще сильнее, чем тогда. Чтобы раскрывать женские секреты, которые неудобно обсуждать с папой. Мы вышиваем бисером, я учу ее готовить, обучаю домашнему быту”, – поделилась горожанка.
После выздоровления Ольга мечтает написать книгу для тех, кто как и она сражается со страшным заболеванием.
“В Израиле есть журналистка, которая не раз просила меня, чтобы мы это с ней сделали. Уже сейчас меня просят провести серию вебинаров о борьбе с недугом. Эти предложения поступили из Москвы от коллег по психологии. По образованию я дошкольный педагог-психолог. Обещают помочь в организации. Я хочу, но для меня это пока очень тяжело. И, конечно, ко мне часто обращаются люди, которых я могу сориентировать по врачам и медучреждениям в России. Я знаю, в какой растерянности находится человек, которому поставили диагноз”, – рассказала девушка.
Уже сейчас Ольга может дать несколько советов и здоровым людям, и тем, кто заболел.
“В первую очередь, обязательно посещайте врачей при недомоганиях, не занимайтесь самолечением. Также, если вы здоровы, раз в год сдавайте онкотесты. Во-вторых, не надо жить позицией, что вам что-то должны. Врачи, медсестры – прежде всего это люди, которые работают в системе и многое зависит не от них. Медицинские работники в РК перегружены, особенно в сфере онкологии. Физически на них выпадает столько пациентов, сколько нереально лечить одному доктору, но они справляются, как могут! А онкология – это болезнь, которая во много зависит от времени. Здесь важно быстро поставить диагноз и скорее получать лечение. В Москве и Санкт-Петербурге есть много медицинских учреждений государственных и коммерческих, которые работают по ОМС. Не ждите вы очереди, записи, действуйте быстро и оперативно. Это самое главное!”, – уверена Ольга.
Сыктывкарка уверена, что даже самая тяжелая болезнь идет во благо человеку и даже в ней можно найти что-то хорошее.
“Я понимаю теперь, что до болезни как личность я была не наполнена, пуста, труслива. Страдала по пустякам и не получала радость от того, что имею! Сейчас все перевернулось, я благодарю Господа Бога за каждый прожитый день, я не могу надышаться воздухом, насладится природой, вкусом фруктов, овощей, еды. Весь организм все и везде видит по другому, ощущает все по новому. Ты теперь все менее зациклен на внешнем и все пытаешься максимально наполнится внутренне. Эти чувства непередаваемы”, – подытожила горожанка.
Номер телефона для быстрого перевода денег на карту: 89087172885
Cбербанк Visa: 4276 2800 1575 2931, Козлова Ольга Васильевна
Группа сбора, где есть вся информация о диагнозе, анализах, исследованиях, поступающих средствах и тратах – https://vk.com/saveolya