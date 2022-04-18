"Хочу жить ради дочери!": сыктывкарка собирает деньги на дорогое лекарство от рака

Сыктывкарка Ольга Козлова с 2016 года борется со страшной болезнью – метастатической карциномой почечной лоханки. Сначала врачи лечили девушку от артрита, но безуспешно. И только в Израиле Ольга получила диагноз, который объяснил ее стремительно ухудшающееся состояние – рак.

Сыктывкарка прошла через все возможное лечение: лучевая терапия, вертебропластика позвонка L2L3 (укрепление. – прим.ред), экспериментальное лечение дендритными клетками. Кроме этого Ольга постоянно получает химиотерапию, которая уже действует лишь отчасти.

Однако в конце 2021 года у девушки появилась надежда – препарат под названием Padcev. Первый курс девушка смогла приобрести благодаря участию в шоу “Секретный миллионер” на телеканале “Пятница”. Главный герой проекта Вячеслав Шарк подарил девушке недостающую для покупки препарата сумму.

По условиям шоу “Секретный миллионер” Вячеслав отправился в Сыктывкар, где ему нельзя было говорить о своем статусе. На протяжении нескольких дней он знакомился с нуждающимися жителями Сыктывкара, чтобы узнать о них больше и понять, как и кому он сможет помочь.

В конце программы Вячеслав сделал несколько подарков жителям города. Самый дорогой подарок миллионер сделал Ольге Козловой – молодой женщине, которая борется с опухолью. Вячеслав подарил Ольге недостающие 3,7 млн рублей на лечение.

Благодаря этой помощи девушка смогла купить первый курс Padcev. Лекарство сыктывкарка получала с 3 по 17 января 2022 года и за это короткое время ее состояние значительно улучшилось.

“У меня появился аппетит, стала появляться мышечная масса. Результаты анализа крови стали значительно лучше. И главное – появились силы”, – поделилась Ольга.

Второй курс сыктывкарка должна была начать 3 февраля 2022 года, но собрать нужную сумму для покупки препарата все еще не удалось.