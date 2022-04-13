Синоптики Коми рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды на неделе

Эта апрельская неделя подарила жителям Коми настоящую весну: воздух в районах и столице Коми прогревался до +17 градусов, и солнце уже успело растопить зимний лед и сугробы. Но синоптики прогнозируют, что скоро праздник закончится. Чего ждать от погоды, рассказали в региональном ЦГМС.

Как передают метеорологи, 13 апреля будет последним жарким днем на этой неделе. Уже 14 числа похолодает до +3 градусов ночью и +8 — днем. К тому же, небо затянет облаками, которые принесут дожди. А 15 апреля ночная температура окажется ниже нуля, а днем едва ли будет теплее +6С. Осадков, впрочем, можно не ждать, а ветер сменится на северо-западный.