Сыктывкарские близнецы и двойняшки: "Ездили по одним правам и сдавали чужие экзамены"

“Она не отступит от своих действий и решений, у меня так не получается”, – призналась сыктывкарка.

Когда двойняшки были маленькими, родители одевали их одинаково. С возрастом, конечно, вкусы стали разными, однако в гардеробе девушек до сих пор есть несколько одинаковых вещей. Отличаются и характеры: Анна описывает характер сестры как гораздо более жесткий.

“Очень часто люди спрашивают нас о том, мошенничали ли мы на экзаменах. Но мы никогда друг друга не заменяли, всегда все сами сдавали”, – отметила девушка.

У Анны двое детей. В свободное время она занимается пошивом одежды на заказ. С сестрой-двойняшкой Анастасией девушка всегда была в хороших отношениях.

10 апреля в разных странах мира отмечается семейный праздник – День братьев и сестер. Этот праздник призван укреплять семейные отношения. Корреспондент “Pro Город Сыктывкар” пообщался с несколькими двойняшками и близнецами из столицы Коми, чтобы узнать, как развивались их отношения на протяжении жизни и правда ли они способны чувствовать боль и переживания друг друга даже сквозь расстояния.

Несмотря на разные вкусы в одежде и взгляды на жизнь сестер часто путают.

Отношения между сестрами полны не только теплоты и любви, но и чего-то по-настоящему магического. Анна поделилась, что в школьные годы каким-то образом почувствовала, что с сестрой что-то случилось.

“Настя тогда попала в больницу, а я в школе была. Появилось ощущение тревоги. И когда я пришла домой, поняла, что ощущения не подвели. Да и сейчас в сложные моменты, всегда переживаем друг за друга и всегда поддерживаем”, – подытожила девушка.

Анастасия

У Анастасии тоже есть ребенок – трехлетняя дочь. Девушка работает юристом. Двойняшка Анны поделилась, что им до сих пор иногда хочется одеваться одинаково, как раньше – именно поэтому в гардеробе сестер есть одинаковые вещи.

Девушки живут в одном доме и часто устраивают теплые семейные посиделки.

“Живем рядышком, в одном доме, и это классно! Всегда можно прийти в гости, обсудить что-то или поменяться предметами гардероба”, – призналась Анастасия.

Елена Каштальян и Ирина Каштальян, близнецы, 32 года



Елена (слева) и Ирина

Елена

Елена Каштальян работает графическим дизайнером. Отношения со своей близняшкой девушка описывает как очень близкие.

“Мы с самого детства привыкли все делать вместе. Друзья, увлечения, хобби – все на двоих. Вместе играем в одной футбольной команде, обе выбрали профессию, связанную с дизайном, отдых стараемся проводить тоже вместе! Дни рождения празднуем вместе с нашими друзьями”, – рассказала горожанка.

Девушка признается, что их с сестрой нечасто путают.

“Мы всегда были не очень похожи. Я крупная, сестра – миниатюрная. Всегда казалось, что нас все различают. После университета я сделала короткую стрижку и наше различие было еще больше. Поэтому мы никогда не пользовались тем, что мы близнецы – просто потому, что когда мы рядом, нас редко путают. Ирины знакомые могут со мной поздороваться, а мои – пройти мимо и не услышать и не увидеть. В детстве нас часто путали, но это никогда не раздражало. Раздражало только одно – выход одной из серии "Ералаша" про близнецов. Вот тогда постоянно слышали вопрос "А третий в туалете?" или что-то вроде этого”, – поделилась Елена.

Елена рассказала, что есть один “лайфхак”, с помощью которого ее можно отличить от сестры.

“Различить нас можно по росту, объему фигуры, у меня этого всего в два раза больше. По прическе тоже можно различить. Друзья раньше узнавали меня по родинке на лице, у сестры ее нет”, – объяснила девушка.

Ирина



Ирина (слева)

Сестра-близнец Елены Ирина уже больше четырех лет работает дизайнером на одном из заводов Сыктывкара, а в свободное время играет вместе с сестрой в женском мини-футбольном клубе.

Девушка рассказала, что в их отношениях есть место удивительной ментальной связи – чаще всего девушки делят головную боль.

“Я чувствую на расстоянии сестру и ее переживания, особенно головную боль. Она мне ее передает”, – поделилась Анна.

А Елена призналась, что как-то они с сестрой однажды даже видели один и тот же сон.

Благодаря тому, что девушки живут в одном городе, им не приходится скучать друг по другу.

“Мы видимся почти каждый день: регулярно пересекаемся на тренировках по футболу, совместно проводим выходные. Тут и соскучиться не успеешь”, – подытожила Анна.

Кристина Николова и Анастасия Николова, двойняшки, 25 лет



Кристина (слева) и Анастасия (справа)

Кристина

Кристина работает хореографом, тренером, педагогом по современным танцам. Кроме этого девушка – тренер по растяжке. Сыктывкарка призналась, что в детстве она с сестрой часто обманывали воспитателей и учителей.

“В детстве мы были очень сильно похожи. Мама надевала нам сережки с разными камушками, чтобы люди могли отличать нас друг от друга. У нас были длинные белые волосы и уже прямо с детства мы очень много обманывали. Воспитательницу в садике, учителей в школе, сдавали друг за друга экзамены. Сестры или друзья всегда стараются садиться за одну парту, а мы всегда садились друг за друга, чтобы был один вариант. И в конце всех контрольных, самостоятельных сравнивали результат и исправляли, если видели ошибки друг друга”, – призналась Кристина.

Поддерживать отличные отношения сестрам помогает общее дело.

“Моя сестра руководитель, я – хореограф. Хоть работаем в разных сферах, но все равно очень много рабочих моментов мы решаем сообща, это очень помогает поддерживать отношения. Ну и в целом мы с детства друг друга поддерживаем, любим, ценим, помогаем. Когда были маленькие, конечно, могли подраться из-за какой-нибудь сладости, но всегда друг друга защищали”, – рассказала сыктывкарка.

Девушек объединяют не только кровные узы и внешняя схожесть, но и манера общения и черты характера.

“Мы обе целеустремленные, позитивные, трудолюбивые, инициативные, идейные. Мы ведем за собой людей, обе лидеры мнений”, – отметила горожанка.

Кристина долгое время прожила за границей и именно в этот период она поняла, что ей очень сильно не хватает Анастасии.

“Я очень хочу, чтобы мы всегда находились вместе. Я поняла, что означает ценность вообще в принципе родственников, родителей в первую очередь, сестры рядом со мной. Поэтому сейчас и в будущем я буду строить свою карьеру, бизнес так, чтобы быть рядом с родными или иметь возможность в любой момент их увидеть. Для меня это очень важно, ценно и нужно”, – объяснила Кристина.

Степан Рябов и Семён Рябов, близнецы, 31 год



Степан (справа)

Близнецы работают автослесарями, но в разных сервисах. Степан признался, что отношения с братом у него всегда были хорошие. А исключительная схожесть помогала Степану водить за нос его деда.

“В детстве пользовался братом, как мама рассказывала. Обманывал деда, чтобы он мне больше рафинада давал. Он нас с братом не различал, я подходил к деду, представлялся Степаном, получал сахар. А потом возвращался и сообщал деду, что я – Семён, и снова получал рафинад. Ни разу схема не подвела. А в более старшем возрасте, бывало, ездили по одним правам. Тоже все хорошо закончилось, без проблем”, – поделился Степан.

Сыктывкарец признался, что его часто принимают за брата, но это его не злит, ведь такие недоразумения – отличный повод для новых знакомств.