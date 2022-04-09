На зарплаты пляжным спасателям в Сыктывкаре выделят полтора миллиона рублей

В Сыктывкаре на дежурство спасателей у несанкционированных пляжей летом выделят более 1,4 млн рублей. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок. Услуги спасателей понадобятся на 60 дней. Следить за безопасностью отдыхающих придется в нескольких местах: рядом с лодочной станцией в Эжве, в районе краснозатонского моста, в местечке Заречье, Алешино, Чит и в Нижнем Чове.

Всего будут работать 6 передвижных спасательных постов, на каждом будет не менее двух человек. Время работы — с 8 до 20 часов. Каждый спасательный пост оснастят автоприцепом с чехлом, спасательной вышкой, лодкой ПВХ, двумя жилетами, тремя спасательными кругами, тремя спасательными Концами Александрова (тонкий корабельный трос с петлей и двумя поплавками), раскладным столом и двумя раскладными стульями, двумя аптечками, биноклем, электромегафоном.