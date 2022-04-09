Тельцам придется потерпеть, а Водолеев ждет расставание: гороскоп на 9 апреля

От прилива чувств захочется изменить свой образ и стиль. Это поспособствует тому, что на них будут больше обращать внимание. Прекрасное настроение, уверенность в своих силах и красоте. На любовном фронте это будет помогать и свободным, и находящимся в паре или браке. Для последних в семейной жизни наступит настоящая идиллия. Из-за повышенного внимания противоположного пола вторая половинка Овна может ревновать больше прежнего. Ваше природное очарование поможет быстро уладить любую ревность и конфликтную ситуацию.

Для Тельца этот день станет по-настоящему удачным. Что касается холостяков этого знака Зодиака, то вполне возможна счастливая встреча с человеком, который в будущем станет второй половинкой. Влюблённым и семейным парам рекомендуется больше времени проводить вместе, это укрепит взаимосвязь. В случае конфликтов и ссор Тельцам рекомендуется проявлять терпение. Стоит немного перетерпеть, и уже вскоре всё наладится, будет лучше прежнего.

Близнецы

Пора действовать, заканчивать мечтать и наконец попытаться добиться желаемого. Вполне возможно, придётся проявить инициативу и настойчивость, но такое поведение сыграет вам добрую службу. Есть вероятность, что с новой силой вспыхнут старые чувства к бывшему партнёру или бывшему супругу. В этом случае будьте крайне осторожны, так как это может привести лишь к разочарованию. В семейной жизни возможны конфликты на почве ревности, причём ревности именно со стороны Близнецов. Попытайтесь разобраться в том, что происходит, максимально рационально, так как последствия конфликта могут быть удручающими.

Рак

Для Раков день станет по-настоящему романтичным. Подойдёт для знакомств и свиданий. Есть вероятность, что с новой любовью вам помогут встретиться ваши друзья и знакомые. Представители знака, которые находятся в паре, захотят скрепить отношения узами брака. Работа будет продуктивной, и вы получите массу идей для расширения или развития. Вам будет предоставлено больше власти и свободы в принятии решений.

Лев

Львы будут в самом ударе. Повышенное внимание, комплименты, предложения о свидании. Казалось бы, можно расслабиться и выбирать из тех, кто лучше. Однако здесь необходимо быть осторожными. Не рекомендуется выбирать среди тех, кто находится в отношениях, так как впоследствии это приведёт к неприятным ситуациям. Звёзды дарят Львам возможность найти вторую половинку. Не упустите благоприятную пору, чтобы наладить свою жизнь. У семейных Львов будут бурлить чувства. На этой почве возможны скандалы и разногласия с супругом.

Дева

В атмосфере Дев сегодня наблюдается стабильность. На любовном фронте без изменений. У влюблённых и семейных пар наступит спокойствие и идиллия. Если у вас довольно сдержанный характер, вы осторожны или даже немного сдержанны, характеристика дня поможет вам определить свои главные преимущества, чтобы с гордостью их продемонстрировать. Вы больше не будете бояться принимать важные решения, даже если это может разрушить ожидания некоторых людей вокруг вас.

Весы

У Весов появится игривое настроение. Захочется знакомиться, флиртовать, поменять свой образ. Для одиноких Весов это поспособствует новым знакомствам и обретению любви. Только от вас зависит, какими это будут знакомства — серьёзными или же мимолётным романом. Из-за того, что чувства влюблённости будут бурлить, уже состоящим в отношениях Весам может показаться, что их партнёр к ним равнодушен и проявляет холодность. Однако это не так. Просто на контрасте с вашими чувствами поведение второй половинки кажется несколько холодным. Проявляйте больше нежности и делайте сюрпризы.

Скорпион

У Скорпионов появляется возможность найти свою вторую половинку, которую они так долго искали. Возможно, вы сделаете важное решение, которое изменит личную жизнь в лучшую сторону. Также есть опасность, что новым отношениям всячески будут мешать некоторые из друзей и знакомых. Следуйте зову сердца и не слушайте советы и упрёки завистливых знакомых, чтобы не потерять своё счастье. Вы перестанете жить для других и сделаете всё возможное для полного развития себя. Скорпиону, обычно предприимчивому, потребуется больше времени на размышления.

Стрелец

У Стрельцов наступит улучшение. Сегодня они решат не придираться к мелочам, а просто наслаждаться жизнью. Этот откроет им глаза на истинные ценности жизни и взаимоотношений с окружающими. Даже ссоры и разногласия будут сходить на нет благодаря внутреннему спокойствию Стрельцов. В случае с новыми знакомствами, Стрельцам будет казаться, что это не по-настоящему, что их новый знакомый/ая может оказаться обманщиком. В этом случае не стоит излишне драматизировать и придумывать то, чего вовсе нет.

Козерог

Для Козерогов день станет удачным в плане любви и романтики. Окружающие разглядят в них такие черты, которые приятно их удивят. Ждите комплиментов, предложений о свидании или даже руки и сердца. Очарование Козерогов будет на самом пике. Дилемма нарушит ваш душевный покой. Столкнувшись с этим трудным решением, у вас возникнет соблазн последовать совету близкого человека. Принятие во внимание этого постороннего мнения, вероятно, позволит вам сделать шаг назад и лучше оценить свои возможности.

Водолей

У Водолеев появится возможность найти человека, чувства к которому будут очень сильные, а отношения долгосрочными. А вот среди пар возможны конфликты, которые будут разгораться даже из-за пустяков. В такой ситуации Водолеям лучше поступиться своими принципами упрямства и уступить второй половинке, так как конфликт может привести к последующему расставанию, которого можно и избежать. Семейные Водолеи могут узнать неприятную правду. Серьёзно опасаться стоит тем представителям знака, у которых есть интрижка на стороне, так как возможно раскрытие всех секретов.

Рыбы

День для серьёзных отношений. Поэтому отнеситесь к новым знакомствам и попыткам завязать отношения также серьёзно. Интрижки могут превратиться в настоящую любовь. Влюблённость может перерасти в желание сыграть свадьбу и прожить рука об руку всю оставшуюся жизнь. Будьте осторожны, делясь своими идеями с коллегами. Вас могут пригласить в гости или на встречу. Возможно, вы опасаетесь ехать, но в конечном итоге это станет для вас хорошим перерывом, поскольку вы сможете отвлечься от работы и семейного стресса.

