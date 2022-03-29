Ждет ли Россию дефицит товаров: рассказали сыктывкарские ученые

В марте россияне столкнулись с "сахарной паникой", об этом пишет "Коммерсант". Издание сообщает, что с 10 марта на полках магазинов не найти полного разнообразия этого товара. Подобный ажиотаж затронул и Сыктывкар. Запасы товаров уже делает каждый четвертый житель города. Сейчас 46 процентов людей скупают сахар, соль, чай, кофе, муку, крупы и макароны. Журналист "Pro Город Сыктывкар" разобрался вместе с кандидатами экономических наук из Института агробиотехнологий Коми научного центра Андреем Юдиным и Татьяной Тарабукиной, сможет ли Россия себя прокормить в условиях санкций.
ДЕФИЦИТА НЕ БУДЕТ
"Риск дефицита продуктов в ближайшее время исключили. По данным Росстата, Россия обеспечена продовольствием почти на 100%. По последним данным Минсельхоза России, у нашей страны хватит продуктов питания: зерна, мясной и рыбной продукции, сахара, растительного масла и других", – отметили эксперты.
Также в институте агробиотехнологий сообщили, что Россия в 2021 году была лучшей в экспорте зерновых продуктов.
"Теперь, когда по Указу Президента из России перестали вывозить зерно, в стране его запас будет, даже при неурожае", – считают в научном центре.
ВЫРАСТУТ ЛИ ЦЕНЫ
"Цены на продукты вырастут только в случае картельного сговора сетевых магазинов, поэтому сейчас правительство России пытается сдержать цены и поддержать малый бизнес", – сообщили эксперты.
БУДУТ ЛИ ОЧЕРЕДИ С ТАЛОНАМИ, КАК В КОНЦЕ 80-Х?
"Это нам не грозит. В 80-е годы происходил слом старой системы экономики СССР, а к рынку мы еще не были готовы. В 80-е годы не было безработицы, но люди по полгода не получали заработную плату и ходили на работу бесплатно. Многие предприятия прекратили работу из-за дефицита сырья и комплектующих. Сельское хозяйство было убыточной отраслью экономики. Сработал "эффект домино" и полное обнищание людей, когда, по сути, ограбили население. Экономику разрушили, а политическая власть ослабилась из-за противостояния Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина, что привело к катастрофе. Сейчас политическая власть сильна и пользуется одобрением, поддержкой большинства людей, о чем свидетельствует рейтинг Владимира Путина", – считают ученые.
РОССИЯ СПОСОБНА СЕБЯ ПРОКОРМИТЬ
"В этом году посевную начали раньше – на юге страны с середины февраля, сейчас уже засеяли более 90 000 гектар. В Министерстве сельского хозяйства заверяют, что есть все необходимое, чтобы провести работы без сбоев: семена, минеральные удобрения, техника, топливо. На этот раз не подвели и озимые: их состояние лучше, чем в прошлом году. По прогнозам Минсельхоза, общая посевная площадь превысит 81 000 000 гектаров – это почти на 1 000 000 гектар больше прошлого года", – сообщили ученые.
ЕСТЬ И ОПАСЕНИЯ
"Вызывает беспокойство семенной фонд, он почти весь импортный. Конечно, работы в этом направлении ведутся, но семеноводство – это "долгоиграющая" отрасль, которая принесёт плоды только по истечении нескольких лет", – отметили сотрудники научного центра.
ПРЕИМУЩЕСТВА РОССИИ
"Россия стала самой богатой страной в мире по наличию посевных площадей и чернозёма. Техники в сельском хозяйстве достаточно, горюче-смазочные материалы приобретают по льготным кредитам. Поэтому Россия способна сама себя прокормить", – отметили эксперты из центра
РОССИЯ НЕ ЗАВИСИТ ОТ ЕВРОПЫ ПО СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ
"Эту зависимость сильно преувеличили. Беларусь предоставила сельскому хозяйству России технику. Их тракторы и другие машины славятся надёжностью, и они приспособлены к условиям земледелия в России", – сообщили в научном центре.
"У нашей страны хватит мяса, особенно свинины и курицы. К тому же санкции Европы позволили местным производителям наладить производство сельхозпродукции, и поставлять её на рынок. Она пользуется спросом покупателей. Многие сельхозпроизводители молятся, чтобы эти санкции не отменили. Даже на бытовом уровне покупатели, в том числе и иностранцы, предпочитают покупать продукцию российского и белорусского производства. Они отмечают её качество и натуральность", – рассказали эксперты из центра.
БОЛЕЗНЕННЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МЕСТА РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
"Есть проблемы с семенным фондом. Это может привести к снижению урожайности. По производству кукурузы и подсолнечника Россия находится на 19 и 10 месте в мире. Возможно, недостаточно наладили промышленное производство фруктов и ягод, но есть надежда, что этот рынок заполнят с помощью южных районов страны. Поставка кофе, чая, экзотических фруктов традиционно обеспечивают за счёт экспорта из других стран", – объяснили в научном центре.
ВЫРАСТЕТ ЛИ БЕЗРАБОТИЦА ПОСЛЕ УХОДА ЗАПАДНЫХ КОМПАНИЙ ИЗ РОССИИ
"Да, безработица после ухода западных стран может резко возрасти. Многие международные компании перенесли производство в нашу страну, где обеспечили производственные площади и профессиональный персонал. Однако часть компаний работает на местном сырье. В случае ухода компаний с российского рынка, введут санкции, вплоть до национализации предприятий", – считают ученые.
"В странах Запада заметен переизбыток производства, поэтому компании, которые ушли из России, теряют огромный рынок сбыта и прибыль. Владельцы фирм прекрасно это понимают, поэтому лишь приостановили свою деятельность и выдержали паузу. Они даже платят зарплату сотрудникам. Но связи между Западом и Россией трудно будет восстановить. Поэтому безработица вырастет, но вряд ли она примет катастрофические масштабы", – сообщили в центре.
На момент публикации эксперты из Минсельхоза Коми не предоставили комментарии по запросу.