Ждет ли Россию дефицит товаров: рассказали сыктывкарские ученые

В марте россияне столкнулись с "сахарной паникой", об этом пишет "Коммерсант". Издание сообщает, что с 10 марта на полках магазинов не найти полного разнообразия этого товара. Подобный ажиотаж затронул и Сыктывкар. Запасы товаров уже делает каждый четвертый житель города. Сейчас 46 процентов людей скупают сахар, соль, чай, кофе, муку, крупы и макароны. Журналист "Pro Город Сыктывкар" разобрался вместе с кандидатами экономических наук из Института агробиотехнологий Коми научного центра Андреем Юдиным и Татьяной Тарабукиной, сможет ли Россия себя прокормить в условиях санкций.

ДЕФИЦИТА НЕ БУДЕТ

"Риск дефицита продуктов в ближайшее время исключили. По данным Росстата, Россия обеспечена продовольствием почти на 100%. По последним данным Минсельхоза России, у нашей страны хватит продуктов питания: зерна, мясной и рыбной продукции, сахара, растительного масла и других", – отметили эксперты.

Также в институте агробиотехнологий сообщили, что Россия в 2021 году была лучшей в экспорте зерновых продуктов.