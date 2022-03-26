Жителя Коми обвиняют в распространении порнографических фотографий двух подростков

Воркутинца обвиняют в растлении пяти девочек в возрасте от 13 до 16 лет, сообщает следственный комитет по Республике Коми.

Подсудимым станет 23-летний житель Воркуты. По версии следствия он вступил в половую связь с девочкой, которой не было 16 лет. Кроме этого, мужчину обвиняют в совершении развратных действий против двух подростков. Также следователи выяснили, что в социальной сети мужчина переписывался с другими девочками, затрагивал сексуальные темы и просил их прислать ему свои интимные фото. Эти фотографии фигурант рассылал другим пользователям.