Сыктывкарцы объяснили, зачем они массово закупаются сахаром

Сейчас в Сыктывкаре практически нереально найти сахарный песок в магазине. Многих волнует эта проблема и люди задаются вопросом: зачем же жителям нужно так много сахара? “Pro Город Сыктывкар” посмотрел на комментарии под нашими записями и собрал подборку тех, которые дают ответ на этот вопрос.
Виктория Каракчиева
– Многим пенсионерам не на что делать запасы. А сейчас и вовсе не смогут позволить себе даже сахар за 150 рублей.
Ночной Светлячок
– Запас сахара необходим: каши сластить и многое другое. Сахар нужен почти везде. В то же хлебное тесто его нужно добавлять.
Николай Теслов
– Один начал, другие подхватили. Думают, что именно сахар их озолотит.
Иван Иванов
– Когда два дефолта переживаешь - тоже будешь всё скупать, люди жизнью научены. Ложась спать, многие люди думали купить на следующий день машину, мотоцикл, квартиру, а проснувшись поняли, что их денег теперь хватит только на пару буханок хлеба.
Надежда Степанова
– Молодёжь не проходила через то, что прошли мы. Если бы цены не поднимали на глазах, то никто бы и не закупался.
Евгения
– Мне сестра позвонила и сказала, что нужно срочно бежать в магазин и купить там сахар. Говорит, что узнала про завоз, а сама приехать не может, потому что живет далеко. Пришлось идти и покупать. Аж пять килограмм. Говорит, что все побежали скупать, так и она тоже. Будет использовать для своих нужд: в чай, для выпечки. Но меня все это очень удивляет: к чему эта истерия.