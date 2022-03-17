Сыктывкарцы объяснили, зачем они массово закупаются сахаром

Иван Иванов

– Когда два дефолта переживаешь - тоже будешь всё скупать, люди жизнью научены. Ложась спать, многие люди думали купить на следующий день машину, мотоцикл, квартиру, а проснувшись поняли, что их денег теперь хватит только на пару буханок хлеба.

Надежда Степанова

– Молодёжь не проходила через то, что прошли мы. Если бы цены не поднимали на глазах, то никто бы и не закупался.

Евгения

– Мне сестра позвонила и сказала, что нужно срочно бежать в магазин и купить там сахар. Говорит, что узнала про завоз, а сама приехать не может, потому что живет далеко. Пришлось идти и покупать. Аж пять килограмм. Говорит, что все побежали скупать, так и она тоже. Будет использовать для своих нужд: в чай, для выпечки. Но меня все это очень удивляет: к чему эта истерия.