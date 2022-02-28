Сыктывкаркие эксперты рассказали, что будет с рублем

На 1 марта Центробанк России установил официальный курс доллара на уровне 93,5589 рублей, а евро – 104,4772 рублей. Для сравнения: в 27 февраля, по данным Центробанка, за доллар давали 83,5485 рубля. В истории России случались и более сильные падения. 11 октября 1994 года курс рубля к доллару упал на 38,5% с 2833 рублей до 3926 рублей. Об этом сообщает ТАСС. «Pro Город Сыктывкар» спросил историка и финансового эксперта, возможно ли сейчас подобное «свободное падение» рубля.
Олег Гарбуз, финансовый эксперт
Олег Гарбуз, фото из личного архива.
«Когда привычный мир рушится, зарабатывают только спекулянты, большинство населения всегда теряет. Когда мы паникуем, рассуждать здраво не получается. Что произойдет и что мы можем предпринять? Да, часть золотовалютных резервов заблокирована, но ЦБ принимает экстренные меры для стабилизации курса национальной валюты. Повышение ключевой ставки до 20%, запрет нерезидентам продавать российские ценные бумаги до особого распоряжения, приостановка торгов на биржах, приказ экспортерам продавать до 80% полученной валютной выручки – звенья одной цепи», – считает Олег.
По мнению Олега, ситуацию стабилизируют.
«Если принятые меры не дадут эффекта, мы вполне можем увидеть принятие административных мер, а они всегда есть. Например, установить фиксированный курс валюты или провести принудительную конвертацию иностранной валюты по установленному ЦБ курсу, или, например, вернуть статью в УК за валютные спекуляции. Вряд ли до этого дойдет, но все возможно», – рассказал финэксперт.
Олег Гарбуз на вопрос «вкладывать ли деньги во что-то материальное?» отвечает так:
«Если есть свободные средства – приобретаем, отдавая себе отчет в том, что мы с этим будем делать впоследствии. Главное – душевный комфорт. Если будет спокойнее с пятью ноутбуками – почему нет? Важно учитывать свои вложения и риски», – считает Олег.
Федор Иванов, специалист по истории России, кандидат наук
Федор Иванов, фото из личного архива.
Историк объяснил, что такое «свободное падение рубля»:
«Свободное падение или плавание – это, когда ЦБ по причине отсутствия денег и по принципиальным соображениям не может поддерживать прежний курс. В итоге он сам формируется без участия ЦБ», – объяснил «Pro Городу» Федор.
Историк рассказал, может ли произойти «свободное падение рубля»:
«В периоды внешнеполитических кризисов национальная валюта всегда испытывает давление, которое снижает её курс по отношению к более устойчивым валютам. Будет ли существенная девальвация, зависит уже от того, станет ли государство поддерживать рубль и экономику, а также от того, насколько экономика сможет выдержать военные расходы и потери давления от санкций. Я, как и все, надеюсь, что выдержит. Скорее всего, курс рубля по отношению к доллару и евро постепенно снизится еще на процентов 20. И точно будет снижаться покупательная способность рубля в таких условиях», – считает Федор.
Историк объяснил «Pro Городу», почему в 90-х годах происходили резкие скачки курса рубля по отношению к доллару.
«Обычно Центробанк держит курс в определенных рамках. Для этого нужно тратить ресурсы: продавать валюту, чтобы поддерживать курс рубля. В 90-е в России денег в казне не было, поэтому ввели свободный курс валюты, то есть какой он установится на бирже, такой и будет. Центробанк не мог на него влиять. Тогда эти процессы укладывались в общую политику тех лет, когда произошел резкий переход к рыночной экономике, и установили свободные цены», – рассказал Федор Иванов.