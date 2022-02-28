Сыктывкаркие эксперты рассказали, что будет с рублем

«Если принятые меры не дадут эффекта, мы вполне можем увидеть принятие административных мер, а они всегда есть. Например, установить фиксированный курс валюты или провести принудительную конвертацию иностранной валюты по установленному ЦБ курсу, или, например, вернуть статью в УК за валютные спекуляции. Вряд ли до этого дойдет, но все возможно», – рассказал финэксперт.

«Когда привычный мир рушится, зарабатывают только спекулянты, большинство населения всегда теряет. Когда мы паникуем, рассуждать здраво не получается. Что произойдет и что мы можем предпринять? Да, часть золотовалютных резервов заблокирована, но ЦБ принимает экстренные меры для стабилизации курса национальной валюты. Повышение ключевой ставки до 20%, запрет нерезидентам продавать российские ценные бумаги до особого распоряжения, приостановка торгов на биржах, приказ экспортерам продавать до 80% полученной валютной выручки – звенья одной цепи», – считает Олег.

На 1 марта Центробанк России установил официальный курс доллара на уровне 93,5589 рублей, а евро – 104,4772 рублей. Для сравнения: в 27 февраля, по данным Центробанка, за доллар давали 83,5485 рубля. В истории России случались и более сильные падения. 11 октября 1994 года курс рубля к доллару упал на 38,5% с 2833 рублей до 3926 рублей. Об этом сообщает ТАСС. «Pro Город Сыктывкар» спросил историка и финансового эксперта, возможно ли сейчас подобное «свободное падение» рубля.

«Если есть свободные средства – приобретаем, отдавая себе отчет в том, что мы с этим будем делать впоследствии. Главное – душевный комфорт. Если будет спокойнее с пятью ноутбуками – почему нет? Важно учитывать свои вложения и риски», – считает Олег.

Федор Иванов, специалист по истории России, кандидат наук

Федор Иванов, фото из личного архива.

Историк объяснил, что такое «свободное падение рубля»:

«Свободное падение или плавание – это, когда ЦБ по причине отсутствия денег и по принципиальным соображениям не может поддерживать прежний курс. В итоге он сам формируется без участия ЦБ», – объяснил «Pro Городу» Федор.

Историк рассказал, может ли произойти «свободное падение рубля»:

«В периоды внешнеполитических кризисов национальная валюта всегда испытывает давление, которое снижает её курс по отношению к более устойчивым валютам. Будет ли существенная девальвация, зависит уже от того, станет ли государство поддерживать рубль и экономику, а также от того, насколько экономика сможет выдержать военные расходы и потери давления от санкций. Я, как и все, надеюсь, что выдержит. Скорее всего, курс рубля по отношению к доллару и евро постепенно снизится еще на процентов 20. И точно будет снижаться покупательная способность рубля в таких условиях», – считает Федор.

Историк объяснил «Pro Городу», почему в 90-х годах происходили резкие скачки курса рубля по отношению к доллару.