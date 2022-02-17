Как легко запомнить римские цифры?

Каждый обучающийся рано или поздно встречает римские цифры от 1 до 100. У кого-то они не вызывают никаких трудностей для понимания, а кому-то очень сложно воспринимать их, тем более, выполнять с ними вычисления и действия. А между тем, запоминание римских чисел крайне важно, ведь они встречаются везде в нашей жизни. Без них мы не узнаем время и не поймем многие даты. Чтобы быстро запомнить римские цифры от 1 до 100 , надо понимать, как они устроены.

Для простоты запоминания цифр, непривычных некоторым из нас, есть несколько мнемотехнических методик и фраз, в том числе на английском языке. Самые популярные это следующие принципы:

Запрет на четырехкратный повтор любой цифры. Для образования чисел больше трех необходимо сложить или вычесть большую и меньшую цифры. При этом, вычитая, ставим меньшую цифру перед большей, а прибавляя, – после большей. Тысячи, сотни, десятки и единицы расположены в привычном порядке, так же, как и в арабской системе счисления. Следует знать, что 888 – это максимально длинное число до 1000.

Учитывая то, что четвертый раз подряд использовать цифру стало нельзя лишь в XIX веке, в древних текстах и книгах, на многих часах, встречаются повторы и более четырех раз. Тут нужно знать, что три палочки – это цифра 4.

Римский ноль появился лишь в Средние века и обозначался буквой N, а большие числа имели специальные обозначения. Чтобы получить миллионы, нужно подчеркнуть двойной чертой стандартные цифры. Дроби пишутся при помощи точек и символов.

Знание этих и многих других секретов, значительно упростит запоминание римских цифр, а также поможет с легкостью обращаться с ними.

Что поможет запомнить римские цифры?

Запомнить римские цифры помогут следующие простые шаги:

Понимание основных символов, сопоставление их с арабскими цифрами от 0 до 1000;

Применение мнемоники для запоминания;

Выучивание всех цифр, относящихся к единицам, десяткам и сотням;

Выучить запрет на повтор более четырех одинаковых символов;

Выучить основные принципы сложения и вычитания римских чисел;

Выучить правила записи составных чисел;

Освоить правильную запись больших чисел.

Все не так сложно при наличии желания, огромного количества программ, конверторов и обучающих сайтов, которые каждый найдет на просторах Интернета. В любом случае элементарные знания римской системы счисления – признак образованного и всесторонне развитого человека.