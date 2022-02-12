Подборка самых высокооплачиваемых вакансий для сыктывкарцев

Даже в трудные пандемические времена рынок вакансий для специалистов полон предложений. «Pro Город Сыктывкар» представляет подборку с самыми высокооплачиваемыми вакансиями недели в столице Республики Коми.
Senior/Middle Java разработчик в Platform V Dictionaries – от 170 000 до 240 000 рублей до вычета налогов
«Наша команда работает по гибкой методологии и отвечает за полный цикл разработки продукта. Мы самостоятельно взаимодействуем с заказчиками, сами проектируем, разрабатываем и тестируем наш продукт. В нашей команде царит доброжелательная атмосфера – мы всегда готовы прийти друг другу на помощь», – сообщает работодатель.
Обязанности:
- участие в полном цикле разработки приложения, как backend, так и frontend части продукта;
- оптимизация производительности системы;
- покрытие кода Unit-тестами;
- проведение Code Review;
- постоянное взаимодействие со смежными командами разработки, с тестировщиками, командами DevOps и сопровождением;
- участие в решениях по развитию продукта.
Требования:
- опыт коммерческой/промышленной разработки на Java;
- знание Java 8, Spring Framework, Hibernate, SQL, REST;
- умение работать с git, maven;
- опыт работы с библиотеками и фреймворками для тестирования: Junit, TestNG, Mockito, AssertJ;
- способность разрабатывать хороший и понятный код, обязательно покрытый тестами, уверенное соблюдение принципов OOP, шаблонов проектирования и базовых принципов разработки.
Условия:
- конкурентная заработная плата (оклад + годовая премия), оформление по ТК РФ;
- гибкий график работы (5/2, Сб и Вс - выходные), начало рабочего дня с 08.00 до 11.00, по договоренности с командой;
- возможна дистанционная работа;
- возможность профессионального и карьерного роста;
- офис: Санкт-Петербург, Бизнес-центр (ст. м.Ладожская);
- социальный пакет (ДМС – медицинское страхование, английский язык, спортзал);
- возможность обучения и сертификации за счет компании (корпоративный университет, конференции, виртуальная школа Sber);
- современные технологии, возможность принять участие в других крупных и уникальных проектах Сбера;
- льготная ипотека на очень выгодных условиях для сотрудников Сбера.
Руководитель отдела лесообеспечения – от 200 000 рублей на руки
Обязанности:
- руководство отделом лесообеспечения (в подчинении техноруки, технологи, инженера);
- обеспечение лесфондом для выполнения плана по заготовке древесины;
- планирование лесозаготовительной деятельности подразделения;
- оформление договоров аренды, субаренды лесных участков;
- организация отводов делянок согласно проекту освоения лесов, оформление лесных деклараций, работа с лесничествами;
- участие в разработке планов по строительству лесовозных дорог;
- разработка технологических карт и другой технологической документации;
- подготовка документации для прохождения аудита по сертификации лесов по системе FSC;
- организация и контроль лесовосстановительных работ.
Требования:
- высшее профильное образование;
- опыт работы в лесозаготовительной отрасли на руководящих должностях не менее 3 лет;
- знание международных стандартов FSC;
- организаторские способности, успешный управленческий опыт.
Условия:
- оформление в соответствии с ТК РФ;
- место работы: Архангельская область (рассматривают кандидатов, готовых к переезду из Сыктывкара);
- стабильная официальная заработная плата;
- служебный автомобиль пpeдоставляется.
Водитель категории С,Е – от 150 000 до 200 000 рублей до вычета налогов
Обязанности:
- перевозка грузов на седельном тягаче КАМАЗ на месторождения Усинского р-на и НАО по зимним автодорогам.
Требования:
- водительское удостоверение категории С, Е;
- карта водителя СКЗИ.
Условия:
- проживание в благоустроенном комплексе за счет работодателя;
- горячее 3-х разовое питание за счет работодателя;
- мед.комиссия и билеты оплачиваются;
- спецодежда выдается.
Машинист автовышки (АГП) – от 135 000 рублей на руки
Обязанности:
- работа на АГП (автовышке).
Требования:
- наличие удостоверения машиниста АГП;
- водительские права категории C;
- опыт работы;
- готовы рассмотреть с небольшим опытом, предоставляем стажировку.
Условия:
- трудоустройство по ТК РФ;
- выплата суточных;
- предоставление стажировки (для начинающих специалистов);
- вахтовый метод работы в Иркутск;
- предоставляется спецодежда, питание, проживание, оплата проезда до места работы и обратно.
Врач травматолог-ортопед – от 105 000 рублей до вычета налогов
Обязанности:
- оказание первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях в плановой и неотложной формах при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата за исключением экстренной медицинской помощи: функции травмпункта в МСЧ не предусмотрены;
- предоперационная подготовка и послеоперационное ведение пациентов, включая проведение реабилитационных мероприятий;
- участие в проведении медицинских осмотров и диспансеризации;
- проведение отдельных видов медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз в отношении пациентов с травмами и заболеваниями опрно-двигательного аппарата.
Требования:
- наличие сертификата специалиста либо свидетельства об аккредитации специалиста по специальности «Травматология-ортопедия»;
- стаж работы не менее 2 лет;
- владение навыками обследования и лечения, включая владение инвазивными и немедикаметозными методами;
- знание порядков оказания медицинский помощи и клинических рекомендаций;
- владение навыками профессиональной коммуникации.
Условия:
- амбулаторный прием в поликлинике с участием медицинской сестры;
- наличие малой операционной и перевязочного кабинета;
- работа сменная по согласованию: утренний- вечерний прием;
- полный социальный пакет.