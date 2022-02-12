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Подборка самых высокооплачиваемых вакансий для сыктывкарцев

Подборка самых высокооплачиваемых вакансий для сыктывкарцевpixabay.com

Даже в трудные пандемические времена рынок вакансий для специалистов полон предложений. «Pro Город Сыктывкар» представляет подборку с самыми высокооплачиваемыми вакансиями недели в столице Республики Коми. 

Senior/Middle Java разработчик в Platform V Dictionaries – от 170 000 до 240 000 рублей до вычета налогов


«Наша команда работает по гибкой методологии и отвечает за полный цикл разработки продукта. Мы самостоятельно взаимодействуем с заказчиками, сами проектируем, разрабатываем и тестируем наш продукт. В нашей команде царит доброжелательная атмосфера – мы всегда готовы прийти друг другу на помощь», – сообщает работодатель.

Обязанности:

  • участие в полном цикле разработки приложения, как backend, так и frontend части продукта;
  • оптимизация производительности системы;
  • покрытие кода Unit-тестами;
  • проведение Code Review;
  • постоянное взаимодействие со смежными командами разработки, с тестировщиками, командами DevOps и сопровождением;
  • участие в решениях по развитию продукта.

Требования: 

  • опыт коммерческой/промышленной разработки на Java;
  • знание Java 8, Spring Framework, Hibernate, SQL, REST;
  • умение работать с git, maven;
  • опыт работы с библиотеками и фреймворками для тестирования: Junit, TestNG, Mockito, AssertJ;
  • способность разрабатывать хороший и понятный код, обязательно покрытый тестами, уверенное соблюдение принципов OOP, шаблонов проектирования и базовых принципов разработки.

Условия:

  • конкурентная заработная плата (оклад + годовая премия), оформление по ТК РФ;
  • гибкий график работы (5/2, Сб и Вс - выходные), начало рабочего дня с 08.00 до 11.00, по договоренности с командой;
  • возможна дистанционная работа;
  • возможность профессионального и карьерного роста;
  • офис: Санкт-Петербург, Бизнес-центр (ст. м.Ладожская);
  • социальный пакет (ДМС – медицинское страхование, английский язык, спортзал);
  • возможность обучения и сертификации за счет компании (корпоративный университет, конференции, виртуальная школа Sber);
  • современные технологии, возможность принять участие в других крупных и уникальных проектах Сбера;
  • льготная ипотека на очень выгодных условиях для сотрудников Сбера.

Руководитель отдела лесообеспечения – от 200 000 рублей на руки

Обязанности: 

  • руководство отделом лесообеспечения (в подчинении техноруки, технологи, инженера);
  • обеспечение лесфондом для выполнения плана по заготовке древесины;
  • планирование лесозаготовительной деятельности подразделения;
  • оформление договоров аренды, субаренды лесных участков;
  • организация отводов делянок согласно проекту освоения лесов, оформление лесных деклараций, работа с лесничествами;
  • участие в разработке планов по строительству лесовозных дорог;
  • разработка технологических карт и другой технологической документации;
  • подготовка документации для прохождения аудита по сертификации лесов по системе FSC;
  • организация и контроль лесовосстановительных работ.

Требования:

  • высшее профильное образование;
  • опыт работы в лесозаготовительной отрасли на руководящих должностях не менее 3 лет;
  • знание международных стандартов FSC;
  • организаторские способности, успешный управленческий опыт.

Условия:

  • оформление в соответствии с ТК РФ;
  • место работы: Архангельская область (рассматривают кандидатов, готовых к переезду из Сыктывкара);
  • стабильная официальная заработная плата;
  • служебный автомобиль пpeдоставляется.

Водитель категории С,Е – от 150 000 до 200 000 рублей до вычета налогов

Обязанности:

  • перевозка грузов на седельном тягаче КАМАЗ на месторождения Усинского р-на и НАО по зимним автодорогам.

Требования:

  • водительское удостоверение категории С, Е;
  • карта водителя СКЗИ.

Условия:

  • проживание в благоустроенном комплексе за счет работодателя;
  • горячее 3-х разовое питание за счет работодателя;
  • мед.комиссия и билеты оплачиваются;
  • спецодежда выдается.

Машинист автовышки (АГП) – от 135 000 рублей на руки

Обязанности:

  • работа на АГП (автовышке).

Требования:

  • наличие удостоверения машиниста АГП;
  • водительские права категории C;
  • опыт работы;
  • готовы рассмотреть с небольшим опытом, предоставляем стажировку.

Условия:

  • трудоустройство по ТК РФ;
  • выплата суточных;
  • предоставление стажировки (для начинающих специалистов);
  • вахтовый метод работы в Иркутск;
  • предоставляется спецодежда, питание, проживание, оплата проезда до места работы и обратно.

Врач травматолог-ортопед – от 105 000 рублей до вычета налогов

Обязанности:

  • оказание первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях в плановой и неотложной формах при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата за исключением экстренной медицинской помощи: функции травмпункта в МСЧ не предусмотрены;
  • предоперационная подготовка и послеоперационное ведение пациентов, включая проведение реабилитационных мероприятий;
  • участие в проведении медицинских осмотров и диспансеризации;
  • проведение отдельных видов медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз в отношении пациентов с травмами и заболеваниями опрно-двигательного аппарата.

Требования:

  • наличие сертификата специалиста либо свидетельства об аккредитации специалиста по специальности «Травматология-ортопедия»;
  • стаж работы не менее 2 лет;
  • владение навыками обследования и лечения, включая владение инвазивными и немедикаметозными методами;
  • знание порядков оказания медицинский помощи и клинических рекомендаций;
  • владение навыками профессиональной коммуникации.

Условия:

  • амбулаторный прием в поликлинике с участием медицинской сестры;
  • наличие малой операционной и перевязочного кабинета;
  • работа сменная по согласованию: утренний- вечерний прием;
  • полный социальный пакет.

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