Тайна пропавших ухтинцев и странная смерть в больнице: самые читаемые новости 2021 года

Сегодня, 13 января, празднуется День российской печати. В этот праздник мы решили вспомнить самые читаемые и обсуждаемые события ушедшего 2021 года. Предлагаем вам присоединиться и погрузиться в воспоминания.

Пожалуй, самой обсуждаемой темой в регионе год назад было исчезновение 35-летней ухтинки и ее друга. Спустя неделю после исчезновения в лесу было найдено тело мужчины. Тогда поисками занимались и правоохранители, и волонтеры.

Для многих оставалось загадкой, зачем пара отправилась в лес в морозы. И лишь спустя время сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что и пропавшая женщина, и ее погибший друг злоупотребляли наркотиками. А в лес пара пошла для того, чтобы найти закладку. Подробнее ТУТ.

Второй самой читаемой новостью января стала история сыктывкарки Ольги Абасовой. Женщина провела несколько лет в тюрьме, а когда вышла на свободу - узнала о смерти матери, которая болела раком. Более того, за это время отец пострадавшей выселил ее из квартиры, продал недвижимость и скрылся.

Ольга посчитала действия родственника незаконными и обратилась в прокуратуру. Но там, по словам женщины, ей посоветовали сходить в церковь. О том, как началась эта история и каким образом в ней фигурирует любовница отца Ольги, мы писали вот ТУТ.

Огромное внимание к себе привлекла и трагедия в Эжвинской больнице. Наша читательница Елена Лебедева рассказала о том, что за несколько дней до Нового года в больнице погиб ее супруг. Мужчина выпал из окна.

Как именно произошла трагедия, было неизвестно. В больницу пациент попал с одышкой и температурой. Было подозрение на коронавирус, но диагноз не подтвердился. Спустя несколько дней его перевели в реанимацию. А затем тело погибшего было найдено на земле под окнами больницы.

Елена Лебедева уверена, что в деле не обошлось без врачебной халатности. В Следственном комитете ей сообщили, что камеры видеонаблюдения, установленные в палате, не работали. А в возбуждении уголовного дела было отказано. Подробности.

Самая читаемая новость весны

Самой громкой новостью весны стала гибель 16-летней девушки. Школьницу сбил тепловоз. Трагедия произошла на станции Эжва, когда она переходила железнодорожные пути по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая скончалась на месте. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Известно, что за несколько дней до произошедшего девушка отметила последний звонок. Подробности.

Самая читаемая новость лета

Самым громким событием лета стало исчезновение владелицы сыктывкарского фитнес-клуба. Женщина пропала 27-го июля. Спустя несколько дней ее муж признался в убийстве и рассказал, где спрятал тело. Погибшую обнаружили в лесном массиве в микрорайоне Кочпон-Чит. Было возбуждено уголовное дело. Подробности.

Самаые читаемые новости осени

Самым просматриваемым и обсуждаемым материалом осени стала авария с участием Ирины Шеремет. Она сбила ребенка, затем, по одной из версий, пыталась скрыться с места ДТП, вылетела на тротуар и насмерть сбила женщину. После этого Шеремет врезалась в другую машину. А больше всего просмотров собрал материал с видео, на котором запечатлено, как мужчина спасает ребенка от машины Шеремет: заметь он приближающуюся опасность мгновением позже, жертв могло бы быть больше. Само видео ТУТ.

Также обсуждался эксперимент редакции “ПроГорода”. Наш главный редактор Владислав Гусельников вооружился чужим QR-кодом и попытался попасть в заведения города. Что из этого получилось, читайте по ссылке.