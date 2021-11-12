Эксперимент «Про Города»: можно ли пройти в кафе по чужому QR-коду

На входе в ресторан стояла девушка, которая измерила у меня температуру и проверила QR-код. Никаких сомнений в его подлинности у нее не возникло, хоть и показывал я всего лишь обрезанный скриншот. Сотрудница ресторана предложила проводить меня на второй этаж, и в этот момент я сообщил ей, что обманул ее.

Справка: при считывании QR-кода вылезает информация о сертификате вакцинированного или переболевшего человека. Там указана дата рождения, первые буквы фамилии, имени и отчества, первые две и последние три цифры номера паспорта, а также срок действия сертификата.

Я - главный редактор портала PG11.ru Владислав Гусельников - решил проверить, так ли это. Я взял QR-код у своей мамы, которая на 20 лет старше меня (чтобы у проверяющих возникло хоть какое-то подозрение в подлинности кода), и прошел по нескольким сыктывкарским заведениям.

Как отметила девушка, она не посмотрела на дату рождения, указанную в сертификате вакцинации. Также они не просят и не проверяют документы посетителей - не имеют таких полномочий. Проблем с кодами, по словам сотрудницы, у ресторана пока не возникает. Только люди иногда возмущаются, что их вообще требуют, но таков закон.

Такой скриншот чужого QR-кода я показывал в заведениях

«Додо» на Первомайской, 85

Здесь уже было сложнее. У самого входа стоит стойка, где сотрудница пиццерии принимает заказы на вынос (их можно сделать и без кода) и проверяет QR-коды. Мой скриншот явно вызвал сомнение у девушки, и у нас случился примерно следующий диалог:

– Покажите паспорт, пожалуйста, – сказала сотрудница.

– А у меня его нет с собой, я читал в «Про Городе», что его не нужно показывать, – ответил я.

– Может, у вас есть какой-нибудь другой документ с собой?

– Нет, ничего нет.

– Фотографий документов тоже нет? Это нужно, чтобы удостовериться в подлинности кода.

– Фотографий тоже нет.

В «Додо» стойка стоит прямо на входе

Затем сотрудница сделала финальный шаг: она спросила мой год рождения, чтобы свериться с кодом. Я ответил быстро и без заминки, и меня спокойно впустили. Таким образом я и прошел по чужому коду уже во второе заведение.

Стоит отметить, что сотрудница ресторана сделала все, чтобы соблюсти и мои права, и не нарушить закон. Тем не менее, систему проверки я обошел: вопросы именно к ней.

Справка для бизнеса: право проверять паспорта имеет полиция. Как заверили в республиканском оперштабе, сотрудники организаций, в которых требуется QR-код, имеют право вызвать полицейских, чтобы те проверили документы у «подозрительных» посетителей.

Ресторан «Лаунж»

Здесь QR-коды у всех посетителей проверяла девушка за стойкой. Я снова показал скриншот не своего кода, девушка проверила его подлинность, увидела, что сертификат действует и пропустила меня. И это было уже третье заведение, куда я прошел по чужому QR-коду без видимых проблем. И опять же: у сотрудницы ресторана не было возможности хоть как-то проверить код. Девушка отметила, что иногда лишь переспрашивает у посетителя год рождения, если видит, что возраст, указанный в сертификате, совершенно не подходит человеку.

«Макдональдс»

На входе висят листочки, подписанные администрацией заведения. В них указано, что вход в ресторан возможен только при наличии QR-кода, паспорта и маски, в ином случае сделать заказ можно через экспресс-окно.

Я вошел в зал и увидел, что за стойкой с антисептиком никто не стоит. Сотрудница, которая должна проверять коды, куда-то отошла, поэтому я спокойно прошел к терминалу для заказа еды. Даже не пришлось показывать чужой код.

Итоги

В три заведения я вошел по чужому QR-коду. В четвертое я вошел без проверки из-за человеческого фактора - проверяющего не оказалось на месте. Сотрудники не имели никакой возможности проверить, действительно ли код принадлежит мне: для этого нужно вызывать полицию, но никто не знает, как быстро они подъедут - работы у них и так хватает. Систему явно нужно дорабатывать, чтобы она работала правильно. Или просто устраивать больше проверок.

Кстати, если невакцинированный и не переболевший человек попытается нарушить закон и пройдет в заведение по чужому коду, его ждет штраф. В соответствии со статьей 20.6.1 КоАП, нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе установленных указом «О введении режима повышенная готовность», или в зоне чрезвычайной ситуации влекут наложение штрафа на граждан в размере от 15 000 до 50 000 рублей; на должностных лиц - от 300 000 до 500 000 рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 500 000 до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 500 000 до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Я призываю вас: если у вас нет противопоказаний, поставьте себе вакцину! Пока что это единственный способ противостоять и самой болезни, и ее распространению. Чем быстрее у нас появится коллективный иммунитет, тем быстрее мы вернемся к нормальной жизни. А вакцина и правда помогает: это подтверждают многочисленные исследования и статистика. Еще в феврале авторитетный научный журнал The Lancet публиковал данные об исследовании «Спутника V»: вакцина показала эффективность 91,6% против Covid-19. Подумайте о своем здоровье, о своих близких, поставьте вакцину, и мы все вместе победим эту болезнь.