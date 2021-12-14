С начала зимы травмы получили почти 1000 сыктывкарцев

В Коми с наступлением холодного времени года активизировалась работа приёмных отделений больниц, сообщает пресс-служба Минздрава РК. Поступают пациенты с обморожениями, переохлаждениями, травмами, связанными с падениями и активными зимними забавами.

О холодовых травмах и первой помощи, а также о безопасном передвижении при наледи рассказали специалисты приёмного отделения Эжвинской больницы.

С начала осенне-зимнего сезона в приёмное отделение Эжвинской больницы с травмами поступило 904 человека, из них 159 были направлены на госпитализацию. Кроме этого, за прошедший период зафиксировано два случая обморожения.

В приемном отделении подчеркивают, что большое количество тяжелых переохлаждений и обморожений, приведших к госпитализации и впоследствии – к ампутации конечностей, происходят в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Под влиянием холода в тканях происходят сложные изменения: замедляется кровоток, прекращается действие тканевых ферментов – начинается гибель клеток. В зависимости от тяжести поражения тканей обморожение разделяют на степени:

Первая степень обморожения характеризуется побледнением кожного покрова пораженного участка тела, онемением, снижением чувствительности и температуры. Согревание пораженного участка сопровождается жжением, зудом, покраснением и отечностью кожи.

Вторая степень обморожения сопровождается выраженным побледнением кожного покрова в результате нарушенного кровообращения. При согревании кожа становится ярко-красной или приобретает багровый оттенок, отечность сопровождается появлением пузырей, наполненных жидкостью. Процесс сопровождается сильной болью.

Третья степень обморожения. Кожа приобретает сине-багровый, почти черный цвет. Наблюдаются пузыри с кровянистым содержимым. При согревании некоторое время сохраняется сниженная чувствительность кожи, затем появляется сильная боль, сопровождающая отторжение отмерших тканей.

При четвертой степени обморожения происходит глубокое, необратимое омертвение не только кожных и мышечных тканей, но и костей.

- Все действия при оказании первой медицинской помощи различаются в зависимости от степени обморожения, наличия общего охлаждения организма, возраста и сопутствующих заболеваний. Главное – прекращение охлаждения, согревание конечностей, восстановление кровообращения в поражённых холодом тканях и предупреждение развития инфекции, – комментируют врачи.

Первое, что надо сделать при признаках обморожения – доставить пострадавшего в ближайшее тёплое помещение, снять промёрзшую обувь, носки, перчатки. Одновременно с проведением мероприятий первой помощи необходимо срочно вызвать врача, "скорую" для оказания врачебной помощи.

При обморожении первой степени охлаждённые участки следует согреть до покраснения тёплыми руками, лёгким массажем, растираниями шерстяной тканью, дыханием. При остальных степенях быстрое согревание, массаж или растирание делать не следует. Нужно наложить теплоизолирующую повязку: бинт и вату в несколько слоев, можно использовать шарфы, шерстяную ткань, платки; зафиксировать обмороженную конечность; дать пострадавшему горячее питье и еду. Далее остается ждать помощи специалиста.

- Всем известно, что в зимнее время растет число травм. Для пожилых людей и любителей активных видов спорта зима – особенно опасное время года, падение может закончиться серьезной травмой или даже переломом. Тут советы будут такими: при передвижении по обледенелым местам помогите себе, балансируя руками и идите мелкими шажками на чуть согнутых в коленях ногах. Если уж поскользнетесь и чувствуете, что падаете, прижмите руки к груди, а ноги согните в коленях и постарайтесь упасть на бок. Также будет гораздо безопасней передвигаться в паре, – делятся специалисты.

Собираясь выйти на улицу, не забывайте о простых правилах:

если на улице гололед, от прогулки или похода по магазинам лучше отказаться;

обувь должна быть устойчивой, подошва сапога или зимней обуви не должна скользить;

пенсионерам, собираясь на улицу, для подстраховки следует захватить с собой палочку. Для большей надежности в резиновый наконечник можно вбить шипы из обрезанных гвоздей;

немалую опасность зимой представляют сосульки, поэтому держитесь подальше от стен дома;

передвигаться старайтесь только по ровной поверхности. Если есть хотя бы небольшой склон, лучше обойдите, даже сделав крюк;

никогда не следует стоять близко к краю тротуара, например, на остановке. Слежавшийся снег образует горку, наступив на край которой можно поскользнуться и упасть на проезжую часть.