Лидером единороссов в Коми станет Владимир Уйба

Единороссы на заседании президиума генсовета партии 3 декабря сменят более десятка глава региональных отделений, том числе в Коми. Новым секретарем парторганизаций в республике станет глава Коми Владимир Уйба,сообщает РБК.

Сегодня отделение партии в Коми возглавляет спикер Госсовета региона Сергей Усачев. Он руководит партией с декабря 2020 года. Главой аппарата Коми республиканского отделения партии «Единая Россия» в феврале 2021 года была назначена Ольга Сычугова.

Также на минувших выборах в Госдуму Владимир Уйба попал в тройку региональной группы списка «Единой России». Партия по республике набрала 29,44 процента голосов избирателей, обогнав другие политические силы.