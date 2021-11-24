Миллиарды, которые не взлетели: сколько потратили на аэропорт в Соколовке

Правительство Коми отказалось от реконструкции аэропорта в Соколовке. Вообще, этот аэропорт стал одним из главных памятников “заброшек” и “недостроев” в республике. Остается только один вопрос - сколько же миллиардов “выкинули” за время строительства этого объекта?



Как все начиналось



Аэропорт в Соколовке начали строить в 1982 году. К концу 90-х годов его достроили на 80 процентов. И в это же время проект заморозили до 2004 года - не хватало финансирования. Спасло аэропорт включение в федеральную программу “модернизация транспортной системы России” - и на работы стали выделять от 40 до 60 миллионов рублей в год. Из-за этих денег часть аэропорта даже удалось сдать в эксплуатацию - пункт управления воздушным движением, взлетно-посадочную полосу.



Деньги закончились



В 2009 году власти перестали выделять деньги на строительство аэропорта. Итого, жители Сыктывкара получили неострой стоимостью 3 миллиарда рублей. При всем этом стройка стремительно превращалась в “заброшку” - объекты гнили, устаревали, приходили в негодность.

Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер в 2013 году принял решительные меры для сохранения аэропорта и предложил передать его из федеральной собственности в региональную, так как денег из Москвы не поступало совсем.



Аэропорту - быть?



Надежда на достройку аэропорта не угасала долгие годы, и каждый последующий глава Коми имел свою позицию по поводу этого объекта. Сергей Гапликов был сторонником строительства аэропорта в Соколовке - он даже считал, что воздушную гавань в Сыктывкаре нужно ликвидировать.

Впрочем, эти надежды разбились о суровую реальность. Сергей Гапликов вместе с главой минтранспорта России Максимом Соколовым провели оценку аэропорта и сделали неутешительный вывод - со временем аэропорт в Соколовке превратился в “пустышку”:

- Вы знаете, что несколько лет назад проводилась техническая экспертиза этого аэропортового комплекса. Но, сказать, что сегодня в аэропорту Соколовки за столько лет осталось что-то, кроме взлётной полосы, что можно восстановить - вряд ли возможно. Это по сути дела должно быть новое строительство. И понятно, что с учётом разных обстоятельств за счёт только федерального бюджета реализовать этот проект вряд ли возможно, - заявил тогда Сергей Гапликов.

Бывший глава Коми заявил, что для завершения строительства аэропорта нужно от 4 до 20 миллиардов рублей.



Тем не менее, нашлись те, кто готов был инвестировать в Соколовку. В 2019 компания ООО «Новапорт Холдинг» согласилась инвестировать в строительство аэропорта в Соколовке около 8 миллиардов рублей. В свою очередь правительство Коми подало заявку в Министерство транспорта Российской Федерации на включение проекта в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года». Реализовать проект полного строительства аэропорта планировали в 2021-2024 годы.



Прощай, Соколовка



В Государственном Совете Республики Коми 17 ноября состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам деятельности АО «Комиавиатранс».



Одной из тем стал аэропорт в Соколовке. Как выяснилось, от его достройки планируют отказаться и сосредоточить силы на действующей воздушной гавани. Как отметила зампредседателя правительства Коми Эльмира Ахмеева, с учетом небольшого пассажиропотока аэропорт Сыктывкара закроет все потребности в перевозках. Кроме того, расположение в центре города является его конкурентным преимуществом для развития бизнес-контактов и туризма.



Что станет с деньгами, которые ООО “Новапорт Холдинг” собиралось инвестировать, остается неизвестным.



Ранее мы выясняли, что большинству жителей Сыктывкара этот аэропорт и вовсе был не нужен. Оно и понятно - аэропорт в Соколовке закрепился в наших головах как “великий недострой”. Сейчас это объект урбан-туризма, правда в 2018 году жителям Коми запретили его посещать из-за опасности обрушения зданий.