Никому не нужный долгострой: эксперты рассказали, почему аэропорт в Соколовке - пустая трата денег

В Сыктывкаре продолжается реконструкция аэропорта в Соколовке. Эксперты заявляют, что его строительство - пустая трата денег. Портал PG11.ru узнал о том, действительно ли нам нужен новый аэропорт вдали от города.

Хроника провальной стройки

Аэропорт в Соколовке начали строить в 1982 году. К концу 90-х строительство было завершено примерно на 80%. Тогда-то финансирование и прекратилось. Проект был заморожен до 2004 года, когда его включили в федеральную целевую программу «Модернизация транспортной системы России на 2002-2010 годы». Работы продолжились с невысокой скоростью, так как в год из федерального бюджета приходило от 40 до 60 миллионов рублей. В результате часть объектов удалось сдать в эксплуатацию: пункт управления воздушным движением, взлетно-посадочную полосу.

Поток денег снова иссяк в 2009 году. Проект на тот момент стоил порядка 3 миллиардов рублей. Из-за того, что строительство шло так долго, некоторые объекты уже успели устареть или даже прийти в негодность. И их нужно было ремонтировать. Так как денег из Москвы не поступало, в 2013 году глава Коми Вячеслав Гайзер предложил передать аэропорт из федеральной собственности в региональную. Он считал, что сможет завершить проект за счет республиканского бюджета и с помощью спонсоров.

Бывший глава Коми Сергей Гапликов был одним из главных стороников аэропорта в Соколовке. Существующую воздушную гавань, по плану Сергея Гапликова, следовало ликвидировать, а на ее месте построить жилой квартал современного уровня. В качестве примера удачной реализации подобной инициативы Гапликов привел Ростов-на-Дону, где власти перенесли аэропорт из центра в пригород и выполнили качественное благоустройство освободившейся территории.

Но уже в августе 2016 года Сергей Гапликов утратил надежду на спасение аэропорта. Тогда в Коми приехал министр транспорта России Максим Соколов. Вместе с бывшим главой они облетели Соколовку и сделали неутешительные выводы:

- Вы знаете, что несколько лет назад проводилась техническая экспертиза этого аэропортового комплекса. Но, сказать, что сегодня в аэропорту Соколовки за столько лет осталось что-то, кроме взлётной полосы, что можно восстановить - вряд ли возможно. Это по сути дела должно быть новое строительство. И понятно, что с учётом разных обстоятельств за счёт только федерального бюджета реализовать этот проект вряд ли возможно, - заявил Сергей Гапликов.

Он добавил, что постарается найти инвесторов, но предупредил, что не стоит рассчитывать на возобновление работ в Соколовке в ближайшие годы. По словам Гапликова, завершение проекта потребует от 4 до 20 миллиардов рублей.

Однако инвесторы нашлись. В 2019 компания ООО «Новапорт Холдинг» согласилась инвестировать в строительство аэропорта в Соколовке около 8 миллиардов рублей. В свою очередь правительство Республики Коми подало заявку в Министерство транспорта Российской Федерации на включение проекта в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года».

Реализовать проект полного строительства аэропорта планируют на 2021-2024 годы.

Так ли нам нужен новый аэропорт?

Урбанист Дмитрий Махов заявляет, что тот аэропорт, который есть в центре Сыктывкара - отличное решение, которое идет на пользу жителей города.

- Аэропорт в центре города - это очень удобно, у некоторых жителей Сыктывкара он в пешей доступности, что делает услугу перелета привлекательней и доступней. Еще, приятно смотреть, как взлетает или приземляется самолет прямо из окна своего дома, - отметил урбанист.

Однако по словам сыктывкарца, не стоит забывать про недостатки такого расположения: шум от двигателей очень громкий, особенно в летнее время года. А авиационное топливо, которое остается от самолетов - не самое экологичное.

- Если переносить аэропорт в Соколовку, то насколько хорошо будет организован общественный транспорт до аэропорта? Пассажирам нужно быстро, вовремя и с комфортом приехать на рейс с любой точки города, хоть с Лесозавода, хоть с Чова. Так как Сыктывкар является транспортно - пересадочным узлом для соседних районов, то для удобства можно сделать в городе транспортный хаб. Где аэропорт, железнодорожный вокзал и автовокзал находятся на одной территории и с минимальным временем перехода между собой. С Корткероса приехал на автобусе и сел на самолет, или прилетел с международного рейса, сел тут же на поезд и отправился в Ухту, - заключил урбанист.

Правозащитник Игорь Сажин также выступил в защиту аэропорта в центре города.

- Мало в каких городах России аэропорт в центре города. Сыктывкару повезло. Вышел из аэропорта и на тебе - тут же весь город, гостиницы, два шага до центральной площади. Утром можно приходить на самолет не слишком рано. Можно подойти за час до вылета и улететь. Такси до аэропорта дешевое. В городах, где аэропорт далеко, иногда цена за проезд до терминала достигает цены билета не перелет. Получается, что общие затраты удваиваются, а то и утраивается, - заметил сыктывкарец.

Мы спросили у сыктывкарцев в нашей группе «ВКонтакте», нужен ли им новый аэропорт в Соколовке, или они довольны старым в центре города.

Опрос показал, что большинство устраивает старый аэропорт. Но насколько безопасно такое сооружение, которое располагается близ жилых домов?

Безопасен ли аэропорт в центре города для его жителей?

Эколог Нина Ананина сообщила, что деятельность воздушного транспорта, по данным государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ» находится на втором месте по показателю потенциального риска причинения вреда здоровью среди транспортных средств.

Аэропорты формируют шумовое загрязнение. При внешней безобидности, шумы более 60 ДБ при длительном воздействии могут вызывать головокружение, шум в ушах, нарушение сна, тахикардию, раздражительность, нарушение внимания, памяти и другие нарушения. В группе риска, по наблюдениям ученых, находятся люди старше 47 лет, - сообщила сыктывкарка.

Нина Ананина отметила, что воздушный транспорт также оказывает воздействие на состояние атмосферного воздуха.

Основными опасными загрязнителями являются бензол, формальдегид, марганец и его соединения, оксид меди, хлористый водород и взвешенные вещества. В комплексе они приводят к заболеваниям органов дыхания, центральной нервной, иммунной, нейроиндокринной системы, почек, органов зрения и других органов. Все эти данные подтверждаются многолетними исследованиями ФБУН «Федеральный центр медико-профилактичкских технологий управления рисками здоровью населения РФ», - заявила эколог.

Сыктывкарка заявила, что важным фактором возникновения всех вышеперечисленных последствий для здоровья, является удаленность аэропортов от населенных пунктов.

Таким образом, наличие аэропорта в самом центре Сыктывкара, с одной стороны, конечно, очень удобно. Но с другой - оказывает ежедневное негативное воздействие практически на всех жителей, - заключила эколог.

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