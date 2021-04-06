В Коми назначен глава имущественных и земельных отношений

Александр Сажин назначен на должность председателя Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений.

Соответствующее распоряжение подписал глава Республики Коми Владимир Уйба. Ранее А.Сажин исполнял обязанности руководителя ведомства.

– Назначить Сажина Александра Владимировича на должность председателя Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений, – говорится в распоряжении.

Напомним также, недавно 32-летняя Екатерина Грибкова была назначена на должность министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми. Соответствующее распоряжение 25 марта подписал глава Коми Владимир Уйба. Ранее она занимала должность директора центра соцзащиты Сысольского района.

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