В Коми назначен глава имущественных и земельных отношений

В Коми назначен глава имущественных и земельных отношений06 апреля 2021
Фото: пресс-служба главы Коми
Ранее он исполнял обязанности руководителя ведомства
Александр Сажин назначен на должность председателя Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений.
Соответствующее распоряжение подписал глава Республики Коми Владимир Уйба. Ранее А.Сажин исполнял обязанности руководителя ведомства.
– Назначить Сажина Александра Владимировича на должность председателя Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений, – говорится в распоряжении.
Напомним также, недавно 32-летняя Екатерина Грибкова была назначена на должность министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми. Соответствующее распоряжение 25 марта подписал глава Коми Владимир Уйба. Ранее она занимала должность директора центра соцзащиты Сысольского района.
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